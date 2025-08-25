Politica

USR și miniștrii săi, prin ochii lui Ponta: Mai comuniști decât Iliescu. Mesaj pentru Oana Țoiu

USR și miniștrii săi, prin ochii lui Ponta: Mai comuniști decât Iliescu. Mesaj pentru Oana ȚoiuVictor Ponta. Sursa foto: facebook / Victor Ponta
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Fostul premier Victor Ponta a lansat un atac  la adresa USR și a miniștrilor acestei formațiuni politice, afirmând că România se transformă treptat într-un stat dominat de această formațiune. Invitat în studioul România TV, Victor Ponta a mai spus  că membrii USR sunt „mai comuniști” decât fostul președinte Ion Iliescu.

„Mă uit la ăștia de la USR. Toți sunt mai comuniști decât Iliescu”, a declarat fostul premier, adăugând ulterior o nuanță și mai aspră: „Îi jignesc pe comuniști. Ăștia sunt talibani”.

Victor Ponta: Îi dau afară pe PSD-iști și PNL-iști ca să-i pună pe USR-iști

Victor Ponta a denunțat, de asemenea, strategia USR de a-și plasa oamenii în funcțiile publice. Potrivit acestuia, partidul intrat la guvernare alături de PSD, PNL și UDMR urmărește să elimine angajații loiali celorlalte partide pentru a-i înlocui cu membri USR.

„Îi dau afară pe PSD-iști și PNL-iști ca să-i pună pe USR-iști. Vine USR-ul să-i dăm afară pe toți și să-i aducem pe ai noștri”, a explicat fostul premier, descriind vizual dinamica din coaliția guvernamentală: „A mai venit unul (USR) la masă, nemâncat și scandalagiu. Și atunci ceilalți trei (PSD, PNL, UDMR) se mai strâng să-i facă loc și ăstuia”.

Minciuna Învățământului gratuit: Piața meditațiilor, 63.000.000 de euro doar „la alb.
Minciuna Învățământului gratuit: Piața meditațiilor, 63.000.000 de euro doar „la alb.
Cardul european de sănătate, schimbări esențiale. Tot ce trebuie să știi înainte de a pleca din țară
Cardul european de sănătate, schimbări esențiale. Tot ce trebuie să știi înainte de a pleca din țară

Mesaj pentru Oana Țoiu: Vezi că la Washington e capitala SUA, nu la Chicago

Oana Țoiu

Oana Țoiu. Sursa foto USR.ro

Fostul premier Victor Ponta și-a îndreptat criticile și către miniștrii USR din guvernul condus de Ilie Bolojan, susținând că aceștia nu au pregătirea, experiența și competența necesară pentru funcțiile pe care le ocupă.

El a dat-o ca exemplu pe Oana Țoiu, ministrul de Externe, care urmează să pregătească vizita președintelui Nicușor Dan în SUA, anul viitor.

„Vezi că la Washington e capitala SUA, nu la Chicago. Ca să pricepeți ce înțelege din ce este de făcut… Eu nu înțeleg de ce-i plătesc salariu ministrului de Externe. Ca să lucreze pentru Ucraina?!”, a spus Ponta.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:12 - Câți ani are inima ta? Calculatorul care îți arată asta
08:01 - Minciuna Învățământului gratuit: Piața meditațiilor, 63.000.000 de euro doar „la alb.
07:52 - Și-a ucis logodnica, apoi s-a sinucis alături de copilul de trei luni, provocând un accident
07:43 - Programul Anghel Saligny. Noul plan al Guvernului și calculele care schimbă șantierele
07:32 - Cele mai toxice cupluri: când atracția se transformă în conflict
07:27 - USR și miniștrii săi, prin ochii lui Ponta: Mai comuniști decât Iliescu. Mesaj pentru Oana Țoiu

Proiecte speciale