Politica USR și miniștrii săi, prin ochii lui Ponta: Mai comuniști decât Iliescu. Mesaj pentru Oana Țoiu







Fostul premier Victor Ponta a lansat un atac la adresa USR și a miniștrilor acestei formațiuni politice, afirmând că România se transformă treptat într-un stat dominat de această formațiune. Invitat în studioul România TV, Victor Ponta a mai spus că membrii USR sunt „mai comuniști” decât fostul președinte Ion Iliescu.

„Mă uit la ăștia de la USR. Toți sunt mai comuniști decât Iliescu”, a declarat fostul premier, adăugând ulterior o nuanță și mai aspră: „Îi jignesc pe comuniști. Ăștia sunt talibani”.

Victor Ponta a denunțat, de asemenea, strategia USR de a-și plasa oamenii în funcțiile publice. Potrivit acestuia, partidul intrat la guvernare alături de PSD, PNL și UDMR urmărește să elimine angajații loiali celorlalte partide pentru a-i înlocui cu membri USR.

„Îi dau afară pe PSD-iști și PNL-iști ca să-i pună pe USR-iști. Vine USR-ul să-i dăm afară pe toți și să-i aducem pe ai noștri”, a explicat fostul premier, descriind vizual dinamica din coaliția guvernamentală: „A mai venit unul (USR) la masă, nemâncat și scandalagiu. Și atunci ceilalți trei (PSD, PNL, UDMR) se mai strâng să-i facă loc și ăstuia”.

Fostul premier Victor Ponta și-a îndreptat criticile și către miniștrii USR din guvernul condus de Ilie Bolojan, susținând că aceștia nu au pregătirea, experiența și competența necesară pentru funcțiile pe care le ocupă.

El a dat-o ca exemplu pe Oana Țoiu, ministrul de Externe, care urmează să pregătească vizita președintelui Nicușor Dan în SUA, anul viitor.

„Vezi că la Washington e capitala SUA, nu la Chicago. Ca să pricepeți ce înțelege din ce este de făcut… Eu nu înțeleg de ce-i plătesc salariu ministrului de Externe. Ca să lucreze pentru Ucraina?!”, a spus Ponta.