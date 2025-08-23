Politica Fostul șef al SIE Silviu Predoiu o ridiculizează pe Oana Țoiu, ministrul de Externe: Când nu știi ce să faci, inventezi un consiliu







Silviu Predoiu, fostul șef al SIE, critică acid, într-o postare pe Facebook, inițiativa ministrului de Externe Oana Țoiu de a crea un nou organism. Un Consiliu Consultativ al societății civile și mediului academic pe lângă Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Predoiu susține că noul for „ridică mai multe semne de întrebare decât oferă răspunsuri” și îl califică drept o formă de de-responsabilizare politică. Adică o modlaitate de a-și acoperi incompetența. Sau de a promova niște membrii USR, așa cum a făcut ministrul Economiei. Atmosfera de vacanță nu poate acoperi orice decizie.

Predoiu notează că MAE dispune deja de Consiliul foștilor miniștri de externe și de „corpul ambasadorilor”. Astfel se întreabă: „De ce mai trebuia încă un consiliu? Va fi consultat pe ce trebuie să facă MAE sau pe cum trebuie să facă? Sau pe amândouă?”

El contestă și criteriile de selecție pentru ONG-urile invitate: „Ce a contat mai mult? Finanțatorul extern, simpatiile politice, afinitățile personale?”

În același timp, Predoiu afirmă că, deși consultarea societății civile este importantă, politica externă „nu e o șezătoare ONG-istă”. Este instrumentul prin care un stat își apără și promovează obiectivele „Ai nevoie de pregătire, expertiză, experiență și responsabilitate, nu de opinii ad-hoc ale unor organizații definite de activism intern și finanțări neclare.”, scrie el

Postarea extinde critica și la nivelul conducerii politice, susținând că MAE și, „implicit, guvernul”, traversează o „degringoladă” strategică.

Predoiu o acuză pe Oana Țoiu că „s-a remarcat prin promovarea interesului național al altor state”, iar pe președintele Dan că, „la mai bine de trei luni de la instalare”, nu are încă un consilier prezidențial pe externe.

În cheie ironică, el sugerează ca noul Consiliu să fie consultat inclusiv pentru vizita prezidențială la Washington evocată de ministru.

„Când nu știi ce să faci sau vrei să fugi de răspundere, mai inventezi o masă rotundă”, scrie Predoiu, concluzionând că sub masca „deschiderii” s-ar ascunde „inadecvarea și lipsa de asumare”.

Într-un P.S. adresat premierului Ilie Bolojan, el ironizează ideea extinderii modelului: „De ce să nu facem câte un astfel de consiliu la fiecare minister? La Finanțe, de pildă — să stabilim împreună cu societatea civilă nivelul taxelor.”

Inițiativa MAE urmărește, potrivit anunțului public, structurarea dialogului cu mediul academic și cu ONG-urile pe teme de politică externă. În practică, astfel de consilii consultative apar în mai multe ministere din state UE, însă mandatul, componența și transparența procedurilor (selecție, conflict de interese, raportare) sunt esențiale pentru credibilitate.

Până la ora publicării, MAE și ministra Oana Țoiu nu au prezentat public criteriile de selecție și regulile de funcționare ale Consiliului. EVZ.ro nu a identificat un răspuns oficial la criticile lui Silviu Predoiu. Vom actualiza știrea pe măsură ce vor fi disponibile poziții ale părților vizate.