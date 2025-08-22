Prima vacanță petrecută în străinătate de un cuplu de clujeni s-a transformat în coșmar. Bărbatul, în comă indusă

Bărbatul, Alexa Păcurar, de 37 de ani se află într-un spital din Heraklion, după ce a fost operat de urgență pe creier și e în comă indusă. Timp de 72 de ore, adică până mâine, 23 august, soția sa, Lavinia, spune că nu există o evaluare exactă a stării sale de sănătate. Costurile spitării în Grecia sunt enorme pentru familia Păcurar. Fiecare zi petrecută la terapie intensivă costă, nu mai puțin de10.000 de euro. Compania de asigurări a anunțat că asigurarea medicală acoperă maximum 50.000 de euro.

Alexa nu va putea zbura cu avionul de linie. Lavinia vrea să-și aducă soțul acasă. Singura soluție va fi un transport medical special. Și pentru acesta însă costurile sunt foarte mari.

Sora Laviniei, Mihaela a povestit pe rețelele sociale că un turist român aflând de situația în care se află Lavinia și Alexa i-a oferit femeii un sprijin financiar, ceea ce a impresionat-o pe clujeancă.