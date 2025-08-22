Social
Prima vacanță petrecută în străinătate de un cuplu de clujeni s-a transformat în coșmar. Bărbatul, în comă indusă
- Veronica Bursașiu
- 22 august 2025, 12:06
Era prima vacanță în afara țării. Sperau să trăiască clipe de neuitat. Acum, familia Păcurar, din Cluj, trece prin momente grele. După ce Alexa a făcut cu atac vascular cerebral, în Grecia. Incidentul a avut loc la doar câteva ore după ce au ajuns în vacanță. Marți dimineața, bărbatul a acuzat dureri de cap. După aceea a căzut ca secerat.
Costuri enorme pentru Alexa. O zi la Terapie Intensivă, 10.000 euro
Bărbatul, Alexa Păcurar, de 37 de ani se află într-un spital din Heraklion, după ce a fost operat de urgență pe creier și e în comă indusă. Timp de 72 de ore, adică până mâine, 23 august, soția sa, Lavinia, spune că nu există o evaluare exactă a stării sale de sănătate. Costurile spitării în Grecia sunt enorme pentru familia Păcurar. Fiecare zi petrecută la terapie intensivă costă, nu mai puțin de10.000 de euro. Compania de asigurări a anunțat că asigurarea medicală acoperă maximum 50.000 de euro.
Alexa nu va putea zbura cu avionul de linie. Lavinia vrea să-și aducă soțul acasă. Singura soluție va fi un transport medical special. Și pentru acesta însă costurile sunt foarte mari.
Gest impresionant din partea unui turist român
Sora Laviniei, Mihaela a povestit pe rețelele sociale că un turist român aflând de situația în care se află Lavinia și Alexa i-a oferit femeii un sprijin financiar, ceea ce a impresionat-o pe clujeancă.
"Cu tristețe vă anunț că Pacurar Alexa cumnatul meu, soțul surorii mele dragi, a suferit un accident vascular cerebral. În timpul primei vacanțe înafara țării, în Grecia. A fost operat și este acum în comă indusă. Familia noastră trece printr-un moment extrem de greu. Sora mea, Lavinia Păcurar, se va dedica îngrijirii sale. Ceea ce va implica costuri semnificative, incluzând repatrierea lui în România. Din păcate, asigurarea de sănătate nu va acoperi toate cheltuielile. Un gest minunat a venit din partea unui turist român. Care auzind despre necaz, a surprins-o pe sora mea, oferindu-i în dar niste bănuți. Pentru a-i sprijini, demonstrând astfel solidaritatea noastră în momentele dificile. Apelăm la generozitatea voastră pentru a-i ajuta pe Alexa și pe sora mea să depășească această criză. Orice contribuție, oricât de mică, va face o diferență enormă. Donațiile merg direct în contul surorii mele:
IBAN RO49BTRLRONCRT00H4910202 Vă mulțumim din suflet pentru sprijinul vostru!", e mesajul Mihaelei, sora Laviniei.
