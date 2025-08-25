Politica Trafic restricționat în centrul Chișinăului timp de patru zile. Capitala se pregătește de Ziua Independenței și vizita liderilor europeni







În centrul Chișinăului începe o săptămână cu restricții de trafic, pe fondul pregătirilor pentru Ziua Independenței și vizita liderilor europeni. Începând de astăzi, 24 august, ora 22:00, și până pe 28 august, traficul rutier va fi suspendat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și Alexandr Pușkin.

Măsura a fost anunțată de Poliția Națională și are loc în contextul evenimentelor cultural-artistice dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova. Polițiștii vor asigura ordinea publică și fluidizarea circulației în perimetrele menționate, iar conducătorii auto sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație, să manifeste răbdare și să nu încalce Regulamentul rutier.

Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, circulația troleibuzelor și autobuzelor care traversează bulevardul Ștefan cel Mare va fi redirecționată temporar pe străzile adiacente. Autoritățile recomandă cetățenilor să consulte rutele alternative și să își planifice din timp deplasările pentru a evita întârzierile.

Restricțiile vin în contextul pregătirilor pentru vizita istorică a trei lideri europeni. Pe 27 august, la invitația președintei Maia Sandu, la Chișinău vor sosi președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Poloniei, Donald Tusk.

Oficialii vor fi primiți la sediul Președinției, unde va avea loc ceremonia oficială de întâmpinare. Ulterior, aceștia se vor adresa cetățenilor în cadrul concertului festiv dedicat Zilei Independenței, organizat în Piața Marii Adunări Naționale.

Jurnaliștii sunt invitați pe 27 august, între orele 15:00 și 15:30, la sediul Președinției, pentru ceremonia oficială, care va începe la ora 16:00. Declarațiile de presă comune ale liderilor europeni și ale Maiei Sandu sunt programate pentru ora 16:50.

Seria evenimentelor naționale nu se încheie pe 27 august. Pe 31 august, cu prilejul Zilei Limbii Române, la Chișinău este așteptat președintele României, Nicușor Dan.

Președinția subliniază că aceste vizite reprezintă „o reconfirmare a încrederii și sprijinului pe care partenerii externi îl acordă Republicii Moldova pe drumul său de integrare europeană”.