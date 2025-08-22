Politica Macron, Merz și Tusk, la Chișinău de Ziua Independenței, la invitația Maiei Sandu







Republica Moldova va marca Ziua Independenței din acest an printr-un eveniment deosebit, la care vor participa trei lideri europeni importanți. Pe 27 august, la invitația președintei Maia Sandu, la Chișinău sunt așteptați președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.

Cei trei oficiali vor fi primiți la sediul Președinției, unde vor fi întâmpinați de șefa statului. Ulterior, liderii europeni se vor adresa cetățenilor în cadrul concertului festiv dedicat Zilei Independenței, organizat în Piața Marii Adunări Naționale.

Sărbătorile naționale vor continua pe 31 august, de Ziua Limbii Române, când la Chișinău va sosi președintele României, Nicușor Dan. Potrivit Președinției, vizitele liderilor europeni reprezintă o reconfirmare a încrederii și a sprijinului pe care partenerii externi îl acordă Republicii Moldova pe drumul său de integrare în Uniunea Europeană.

Jurnaliștii sunt așteptați pe 27 august la sediul Președinției, între orele 15:00 și 15:30, pentru ceremonia oficială de întâmpinare, care va începe la ora 16:00. Declarațiile de presă comune sunt programate pentru ora 16:50.

Primăria Chișinău a informat că, începând cu 23 august, vor fi impuse restricții de circulație pe mai multe străzi din Capitală. Accesul persoanelor în anumite locuri publice va fi limitat până pe 31 august, ora 21:00. În acest interval, vor fi interzise manifestările în masă, lucrările de reparație a drumurilor și tăierea arborilor în perimetrul străzilor pe unde se vor deplasa coloanele oficiale. Excepție fac manifestările social-culturale menționate în declarațiile depuse la Primăria Chișinău.

Zonele afectate includ, printre altele: bd. Dacia, str. Ciuflea, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, Piața Marii Adunări Naționale, scuarul Catedralei Mitropolitane, str. A. Pușkin, str. Columna, str. București, scuarul sediului Președinției și sediul Parlamentului, precum și Calea Ieșilor.

Șoferii sunt îndemnați să respecte indicațiile poliției și să manifeste răbdare în trafic, evitând orice abateri de la Regulamentul Circulației Rutiere. Pietonii și vizitatorii sunt sfătuiți să evite zonele cu restricții și să acorde atenție semnalizărilor temporare, pentru a preveni incidente și blocaje.