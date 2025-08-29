Politica Guvernul a validat pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare. Reforma administrației a fost amânată







Guvernul a adoptat vineri pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, un set de reforme menite să reducă deficitul și să asigure îndeplinirea angajamentelor din PNRR. Toate proiectele propuse au primit undă verde, cu excepția celui privind administrația publică, retras de pe ordinea de zi după ce Consiliul Legislativ a emis un aviz negativ. Premierul Ilie Bolojan și membrii Guvernului au subliniat că pachetul reprezintă „cea mai rapidă cale” de implementare a schimbărilor structurale, prin asumarea răspunderii în Parlament.

Adoptarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare de către Guvern a venit după consultările cu partenerii sociali în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social. Ședința Guvernului a fost amânată de două ori în ultimele zile din lipsa unor avize, iar în final proiectul privind administrația publică a fost retras.

Guvernul a decis ca vârsta standard de pensionare să fie aliniată treptat cu cea din sistemul public, ajungând la 65 de ani până în 2036. Reforma mai prevede reguli stricte privind cumulul pensiei cu salariul, ceea ce va afecta personalul din sectorul public.

Pe lângă reforma pensiilor speciale, Guvernul a introdus măsuri importante în sănătate. Managerii de spitale vor semna contracte de performanță, iar medicii de familie vor putea deschide puncte secundare în mediul rural pentru a acoperi lipsa de servicii medicale. CNAS va raporta trimestrial modul în care sunt cheltuite fondurile, pentru a crește transparența în sistem.

Guvernul a decis și măsuri privind guvernanța companiilor de stat: reducerea numărului de membri din consiliile de administrație, introducerea de indicatori financiari obligatorii și publicarea trimestrială a rapoartelor privind cheltuielile și profitabilitatea.

Reorganizarea autorităților ASF, ANRE și ANCOM include reduceri de personal de până la 20%, scăderea salariilor conducerii cu 30% și limitarea mandatelor membrilor la maximum două.

Deși reforma administrației publice a fost eliminată, Guvernul va trimite restul măsurilor în Parlament, unde își va asuma răspunderea. Această procedură grăbește implementarea legilor, dar poate fi contestată la Curtea Constituțională.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat: „Avem un pachet complex, negociat cu toate instituțiile implicate. Asumarea răspunderii este cea mai rapidă cale pentru implementarea reformelor, într-un context bugetar dificil.”