Justitie Ilie Bolojan, anunț despre vârsta de pensionare a magistraților și pensia primită







Premierul Ilie Bolojan a anunțat ce modificări vor suporta magistrații în ceea ce privește vârsta de pensionare și venitul primit după ieșirea din activitate. Treptat, vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani, iar venitul nu va trece de 70% din ultimul salariu, conform Agerpres.

„Acest proiect de lege rezolvă două din cele trei probleme majore care ţin de partea de eficienţă şi de echitate a acestui domeniu, respectând independenţa Justiţiei”, a anunțat, azi, prim-ministrul României.

De asemenea, șeful Executivului a mai spus că situaţia până în acest moment a dus la acumulări negative. Și a anunțat că pensionarea la o vârstă a unei maturităţi profesionale nu mai poate continua.

„Când ai 48 de ani, când ai maturitatea profesională, poţi să asiguri pentru mulţi ani înainte servicii publice pentru cetăţenii ţării noastre. Practic, acest proiect prelungeşte vârsta de pensionare la vârsta standard, până la 65 de ani, şi acordă o perioadă tranzitorie în aşa fel încât vârsta de pensionare să crească treptat în următorii zece ani, aşa cum este propus în acest pachet”.

Pachetul de măsuri care vizează Justiția va aduce mari schimbări și în ceea ce privește venitul din pensie al magistraților. „Am avut o situaţie anormală, care nu se regăseşte nicăieri în sistemul de pensii general, nici în România, nici în alte ţări europene, şi anume ca valoarea pensiei să fie egală cu ultimul salariu în plată”, a mai declarat premierul României, conform sursei citate. Bolojan a mai explicat că, în prezent, pensia unui procuror sau judecător poate ajunge până la suma de 6.000 de euro.

„În formula propusă de lege pensia în magistratură nu va putea depăşi valoarea de 70% din ultimul salariu. Aceasta este cea mai mare pensie dintre toate categoriile de muncă în domeniul public, dar aceasta este o formulă "mult mai echitabilă”.