Lia Olguța Vasilescu, postare cu cântec pe Facebook. Primarul Craiovei a șters mesajul
Lia Olguța Vasilescu a postat o imagine controversată pe Facebook, pe care a șters-o după scurt timp. Primarul din Craiova s-a entuziasmat după ce Universitatea s-a calificat, joi, în premieră, în grupele Conference League. Oltenii au câștigat în play-off, în dublă manșă, întâlnirea cu turcii de la Istanbul Bașakșehir (scor 2-1 în deplasare și 3-1 pe teren propriu).

Lia Olguța Vasilescu a postat după calificarea Universității Craiova apoi a șters

Edilul din Ceatatea Banilor a postat o imagine făcută cu Inteligența Artificială în care un leu, simbolul echipei oltene, e îmbrăcat cu un tricou al „alb-albaștrilor”, are în mână o bardă și stă în spatele unui turc. Postarea strânsese aproximativ 5.000 de reacții, dar a fost ștearsă.

sursa: Facebook

Istanbul Bașakșehir are un suporter celebru, pe Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei.

Ce adversari vor avea „alb-albaștrii”

Oltenii, aflați pentru prima dată la acest nivel, în grupa Conference League, vor evolua pe teren propriu cu cehii de la Sparta Praga, cu nemții de la Mainz şi cu campioana Armeniei, FC Noah. De asemenea, în deplasare, cu Rapid Viena, AEK Atena, formaţie la care joacă internaţionalul român Răzvan Marin, şi cu Rakow Czestochowa, echipă poloneză la care este legitimat și fundaşul Bogdan Racoviţan.

Cele şase etape ale Conference League se vor juca la datele de 2 octombrie, 23 octombrie, 6 noiembrie, 27 noiembrie, 11 decembrie şi 18 decembrie.

„E o grupă care se joacă. Putea să fie și mai rea. Este ok, o grupă de Conference League, o grupă care trebuie să te ducă mai departe, se joacă. Ne putem califica, sigur că da, de ce nu? Comparăm adversarii de acum cu cei de care am trecut.

Dacă luăm ultimul adversar, Başakşehir, sunt adversari de valoare egală și acolo ne-am prezentat foarte bine. Eu zic că putem face o figură frumoasă. Cu 7 puncte ieși din grupă, cu 10-11 mergi direct în optimi. M-am uitat pe ce a fost anul trecut”, a spus patronul Mihai Rotaru pentru fanatik.ro.

 

 

