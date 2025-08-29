International Cariera fostului premier al Coreei de Sud, în pericol. Justiția îi pune viitorul în joc







Fostul premier Han Duck-soo a fost inculpat de procurorii speciali care investighează criza legii marțiale din Coreea de Sud, fiind acuzat de abetare la insurecție și de comiterea de sperjur, o veste care readuce în prim-plan responsabilități politice și constituționale ce au zdruncinat scena politică sud-coreeană, potrivit Reuters.

Acuzațiile vizează implicarea sa în episodul în care fosta administrație a încercat să impună măsuri extreme de securitate — inclusiv decretul legii marțiale — la sfârșitul anului precedent, iar documentele și mărturiile centralizate de anchetă sugerează roluri active ale mai multor oficiali de rang înalt.

Indictarea lui Han marchează o escaladare semnificativă a investigației declanșate după declanșarea crizei și atrage atenția publică asupra modului în care responsabilitatea executivă a fost exercitată în acele zile critice.

Han Duck-soo se află acum în centrul unei investigații care a început ca o examinare a deciziilor executive din perioada în care fostul președinte Yoon Suk Yeol a încercat să declare stare de asediu/lege marțială — o manevră care a provocat proteste, reacții internaționale și, în cele din urmă, proceduri de demitere și anchete penale la cel mai înalt nivel.

Acuzațiile aduse lui Han nu sunt izolate: ele vin într-un context în care soția fostului președinte, alți miniștri și colaboratori apropiați au fost ori cercetați, ori inculpați pentru o gamă largă de infracțiuni, de la corupție la implicare în încercări de subminare a ordinii constituționale.

De ce contează acest caz? Pentru că Han nu este un politician oarecare: el a ocupat postul de prim-ministru de două ori, a fost ambasador în SUA și a servit în poziții economice cheie timp de decenii — decizii și acțiuni ale sale au greutatea unui stat.

O condamnare sau un proces prelungit pot avea efecte politice profunde asupra partidelor, asupra încrederii publice în instituții și asupra viitorului legislației legate de urgență și securitate.

Sub acuzațiile aduse de procurorii speciali figurează, potrivit comunicatei și relatărilor media, două capete principale: abetare la insurecție (sau abetare la tentativă de insurgență/adoție de măsuri similare stării de asediu) și sperjur (mărturie mincinoasă). Pe scurt:

Abetare la insurecție / sprijinirea stării de asediu : ancheta susține că Han ar fi sprijinit, facilitat sau adoptat acțiuni care au contribuit la tentativa de a impune legea marțială — o decizie care, dacă ar fi fost susținută pe termen lung, ar fi limitat semnificativ drepturile civile și competențele parlamentare. Procurorii susțin că anumite consultări și documente interne arată o coordonare care a depășit limitele legale ale exercitării puterii executive.

: ancheta susține că Han ar fi sprijinit, facilitat sau adoptat acțiuni care au contribuit la tentativa de a impune legea marțială — o decizie care, dacă ar fi fost susținută pe termen lung, ar fi limitat semnificativ drepturile civile și competențele parlamentare. Procurorii susțin că anumite consultări și documente interne arată o coordonare care a depășit limitele legale ale exercitării puterii executive. Sperjur și falsificare de documente: în timpul investigațiilor inițiale, anchetatorii susțin că Han ar fi oferit declarații false sau incomplete și ar fi folosit sau aprobat documente ce nu reflectau corect realitatea decizională. Aceste acuzații de sperjur sunt stringente: în instanță, mărturiile sub jurământ au greutate deosebită, iar dovedirea falsului poate alimenta probe legale importante împotriva oricărei apărări.

Declanșarea crizei: La finalul anului precedent, administrația condusă de președintele Yoon Suk Yeol a inițiat măsuri excepționale de securitate care au fost interpretate de opoziție și de largi segmente ale publicului ca o tentativă de a folosi instrumente de urgență (inclusiv elemente de lege marțială) pentru a gestiona presiuni politice interne. Investigațiile au pornit pe fondul acuzațiilor că procedurile constituționale nu au fost respectate. Ancheta procurorilor speciali: Un corp de procurori speciali a fost desemnat să cerceteze posibilele abateri penale în raport cu deciziile privind starea de asediu. Ancheta a adunat probe video, documente interne, comunicări între oficiali și interogatorii. În urma analizelor, mai multe persoane au fost listate ca suspecți sau au primit interdicții de deplasare. Probele video și interdicțiile de plecare din țară: Ancheta a scos la lumină, potrivit relatărilor media, înregistrări care o surprind pe Han discutând cu alți oficiali — inclusiv cu fostul ministru al apărării — în ziua în care au fost adoptate sau pregătite măsurile. Pe baza acestor probe, Han și alți suspecți au fost supuși unor restricții, inclusiv interdicții de a părăsi teritoriul coreean. Indictarea: Procurorii speciali au formulat oficial acuzațiile și l-au inculpat pe fostul prim-ministru pentru abetare la insurecție și sperjur. Publicarea acestor acte marchează un moment semnificativ în anchetă, pentru că indică faptul că anchetatorii consideră că au probe suficiente pentru a susține trimiterea în judecată.

Investigația nu îl vizează doar pe Han. A fost pornită o anchetă extinsă care include:

Fostul președinte Yoon Suk Yeol: a fost pus sub arest sau a fost cercetat în legătură cu rolul său direct în decizia privind legea marțială — un element central al tot scandalului.

Soția fostului președinte, Kim Keon-hee : inculpată pentru fapte de corupție și legate de manipularea piețelor și primirea de foloase necuvenite, într-un caz separat dar conex din punct de vedere politic.

: inculpată pentru fapte de corupție și legate de manipularea piețelor și primirea de foloase necuvenite, într-un caz separat dar conex din punct de vedere politic. Foști miniștri și consilieri: inclusiv foști miniștri ai apărării și ai finanțelor, cu acuzații care variază de la corupție la favorizarea acțiunilor ilegale.

Această abordare „pe mai multe fronturi” arată că ancheta încearcă să cartografieze nu doar decizia-cheie, ci întregul circuit de consultări, documentare și execuție care au condus la momentul critic.

Han Duck-soo s-a născut pe 18 iunie 1949 în Jeonju, Coreea de Sud. Este un economist de profesie, cu studii la Universitatea Națională din Seul și cu masterat și doctorat la Harvard, specializarea sa fiind economie (a studiat sub îndrumarea unor nume recunoscute în domeniu).

De-a lungul carierei a alternat poziții tehnocratice în administrație cu funcții diplomatice și de conducere în organizații economice.

Punctele cheie ale carierei sale:

A început serviciul public în anii 1970 la Serviciul Fiscal Național și a urcat treptat prin ministere economice și de planificare.

A ocupat poziții ministeriale importante la sfârșitul anilor 1990 și în prima parte a anilor 2000, inclusiv funcția de ministru al Economiei/Finanțelor (Deputy Prime Minister/Minister of Economy and Finance).

A fost numit prim-ministru pentru prima dată în 2007 (servind sub președintele Roh Moo-hyun) și a deținut ulterior postul de ambasador în Statele Unite (2009–2012). De asemenea, a condus asociații importante pentru comerț și industrie.

A revenit în politică la un nivel înalt în 2022, fiind numit din nou prim-ministru în cabinetul președintelui Yoon Suk Yeol. Această a doua nominalizare a venit într-un climat politic ostil, dar Han a fost perceput ca un tehnocrat cu experiență, capabil să ofere stabilitate economică și diplomatică.

Han a fost perceput de partide ca un profesionist neutru, cu credibilitate în rândul elitei economice și diplomatice.

Nominalizarea sa a fost susținută de președinte (sau președintele elect) în funcție de conjunctură, iar confirmarea în Parlament a fost un proces marcat de negocieri și, uneori, boicoturi sau opoziție parlamentară — dar experiența sa a garantat trecerea numirii.

Din punct de vedere procedural, pașii următori includ trimiterea cauzei în instanță, redactarea rechizitoriului complet, prezentarea probelor și desfășurarea procesului la instanțele competente.

Apărarea poate invoca lipsa intenției penale, eroare procedurală, interpretare greșită a rolului constituțional sau a mandatului primit în contexte de criză.

Procurorii, pe de altă parte, vor rely pe probe documentare, înregistrări audio/video, martori și declarații sub jurământ.

Efectele politice probabile:

Eroziunea încrederii publice : un proces împotriva unei figuri atât de proeminente riscă să amplifice sentimentul de instabilitate și să reducă încrederea în clasa politică.

: un proces împotriva unei figuri atât de proeminente riscă să amplifice sentimentul de instabilitate și să reducă încrederea în clasa politică. Polarizare legislativă: partidele politice se pot poziționa agresiv în apărarea sau condamnarea inculpatului, influențând legislația viitoare privind puterile executive și controlul parlamentar.

Impact electoral: cazurile de corupție și de încălcare a normelor constituționale pot redistribui voturi și pot redefini alianțe politice.

Reacțiile locale au fost amestecate: opoziția a cerut claritate și pedepse, iar susținătorii unor membri ai administrației anteriorului președinte au avertizat asupra „vânătorii de vrăjitoare” politice.

Comunitatea internațională urmărește situația cu atenție, în special datorită implicațiilor pentru relațiile externe ale Coreei de Sud (în special cu SUA și partenerii regionali).

Ancheta și eventualele sancțiuni pot afecta încrederea investitorilor și cooperarea în domenii strategice (apărare, comerț).

Gradul exact al implicării lui Han în planificarea și execuția decretului legii marțiale rămâne supus dezbaterii — documentele anchetei arată discuții și consultări, dar sintagma „abetare la insurecție” presupune un nivel de intenție care va trebui demonstrat în instanță.

Există întrebări despre cine a luat inițiativa și în ce măsură au fost încălcate proceduri constituționale — acestea sunt esențiale pentru evaluarea răspunderii administrative versus răspunderii penale.

Dacă ancheta va produce dovezi convingătoare despre coordonare deliberată în vederea restrângerii drepturilor civile, ecourile legale și politice vor fi profunde. Dacă nu, cazul ar putea evolua spre o bătălie politică mai mult decât una judiciară.