Obligații legale ignorate adesea de proprietari. Fără aceste documente, situație devine complicată

Proprietarii care închiriază locuințele lor trebuie să informeze asociația de proprietari cu privire la noii chiriași. Conform Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, această notificare trebuie transmisă în termen de zece zile de la semnarea contractului de închiriere sau de comodat.

Notificarea către asociație nu presupune autentificarea contractului sau raportarea veniturilor la ANAF. Este suficient ca documentul să fie semnat de ambele părți și să existe un exemplar pentru fiecare.

Potrivit legii, proprietarul rămâne responsabil pentru plata întreținerii și a utilităților către asociație și furnizori, chiar dacă locatarul nu respectă obligațiile din contract. Prin urmare, chiriașii nu răspund pentru plata întreținerii, iar proprietarul poate solicita recuperarea sumelor datorate prin instanță.

„Proprietarii din condominii au obligaţia să notifice preşedintelui orice schimbare intervenită în structura şi numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau naşteri, persoanele luate în spaţiu, precum şi locatarii/comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinţei", arată legea.

Chiriașii răspund, la rândul lor, pentru pagubele produse locuinței, inclusiv în caz de incendiu, dacă acestea nu se datorează unor factori externi sau proprietarului și vecinilor. De asemenea, chiriașul nu poate cere despăgubiri pentru îmbunătățirile aduse locuinței fără acordul proprietarului, care are dreptul să ceară și readucerea locuinței la starea inițială.

O situație delicată apare atunci când apartamentul este vândut în timpul închirierii. Noul proprietar trebuie să respecte contractul în vigoare dacă acesta a fost înregistrat în cartea funciară sau dacă a primit data certă înainte de vânzare.

În lipsa acestei formalități, noul proprietar poate solicita evacuarea chiriașului, chiar dacă termenul contractului nu a expirat.

Legea stabilește clar că proprietarul rămâne principalul responsabil față de asociația de proprietari și furnizorii de utilități, indiferent de existența unui contract de închiriere. Aceasta asigură protecția intereselor comunității din condominiu și, în același timp, drepturile proprietarului, oferindu-i cadrul legal necesar pentru a recupera eventualele sume datorate de chiriași, arată Avocatnet.ro.

Notificarea chiriașilor la asociație nu este sancționată direct, însă nerespectarea acestei obligații poate genera complicații administrative și juridice pentru proprietar, mai ales în situații de neplată a întreținerii sau litigii cu furnizorii de utilități.