Social Coreea de Sud folosește polițiști holografici în mărime naturală pentru a preveni infracțiunile







Poliția din Seul testează polițiști holografici în mărime naturală pentru a spori siguranța și a descuraja infracțiunile. Un polițist în uniformă, cu o înălțime de peste 170 cm, apare în parcul Judong nr. 3, o zonă aglomerată din Jung-gu, Seul, în fiecare seară, între orele 19:00 și 22:00, pentru a le reaminti oamenilor că „în situații de urgență, poliția va interveni imediat” și că „există camere de supraveghere peste tot”.

Totuși, acest polițist holografic 3D are rolul de a liniști persoanele și de a descuraja comportamentele perturbatoare. Conform datelor actuale, instalarea experimentală a modelului de polițist în mărime naturală, realizată de Hologrammica, o companie de tehnologie specializată în conținut holografic, în octombrie anul trecut, a dus la o scădere a criminalității în parcul Judong nr. 3.

Șeful secției de poliție Jungbu, Ahn Dong-hyun, a declarat că holograma devine o tehnologie de securitate inteligentă care sporește sentimentul de siguranță al cetățenilor și previne psihologic comportamentele perturbatoare.

Agenția de Poliție Metropolitană din Seul a raportat o scădere de 22% a criminalității în zona parcului după instalarea hologramei. Poliția sud-coreeană a precizat că, deși această tehnologie nu poate captura direct infractorii, ea previne criminalitatea și creează un sentiment de siguranță, fiind posibil ca utilizarea ei să fie extinsă în viitor.

„Vom extinde activitățile de prevenire a criminalității care utilizează tehnologia AI pentru a crea un mediu sigur în parc”, a declarat Agenția de Poliție Metropolitană din Seul.

Chiar dacă, la o privire mai atentă, era evident că nu era vorba despre o persoană reală, surse din poliție au afirmat că simpla percepție a prezenței poliției a avut un efect de descurajare.

În ciuda aprobării autorităților, holograma nu i-a impresionat pe cetățeni. Majoritatea comentatorilor de pe internet au comparat-o cu o sperietoare modernă și au glumit că anumite infracțiuni ar fi scăzut doar pentru că oamenii au evitat parcul după ce au văzut „polițistul fantomatic”.

„Ce naiba, e o fantomă de polițist care patrulează pe aici, la ce se gândesc oamenii?”, a scris unul dintre ei, potrivit odditycentral.com.