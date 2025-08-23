Social

Coreea de Sud folosește polițiști holografici în mărime naturală pentru a preveni infracțiunile

Coreea de Sud folosește polițiști holografici în mărime naturală pentru a preveni infracțiunileSursa: Facebook Phoenix police
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Poliția din Seul testează polițiști holografici în mărime naturală pentru a spori siguranța și a descuraja infracțiunile. Un polițist în uniformă, cu o înălțime de peste 170 cm, apare în parcul Judong nr. 3, o zonă aglomerată din Jung-gu, Seul, în fiecare seară, între orele 19:00 și 22:00, pentru a le reaminti oamenilor că „în situații de urgență, poliția va interveni imediat” și că „există camere de supraveghere peste tot”.

Coreea de Sud folosește polițiști holografici în mărime naturală pentru a preveni infracțiunile

Totuși, acest polițist holografic 3D are rolul de a liniști persoanele și de a descuraja comportamentele perturbatoare. Conform datelor actuale, instalarea experimentală a modelului de polițist în mărime naturală, realizată de Hologrammica, o companie de tehnologie specializată în conținut holografic, în octombrie anul trecut, a dus la o scădere a criminalității în parcul Judong nr. 3.

Șeful secției de poliție Jungbu, Ahn Dong-hyun, a declarat că holograma devine o tehnologie de securitate inteligentă care sporește sentimentul de siguranță al cetățenilor și previne psihologic comportamentele perturbatoare.

Poliția sud-coreeană spune că această tehnologie previne criminalitatea

Agenția de Poliție Metropolitană din Seul a raportat o scădere de 22% a criminalității în zona parcului după instalarea hologramei. Poliția sud-coreeană a precizat că, deși această tehnologie nu poate captura direct infractorii, ea previne criminalitatea și creează un sentiment de siguranță, fiind posibil ca utilizarea ei să fie extinsă în viitor.

Întâlnirea ascunsă a lui Ilie Bolojan. A fost deconspirată, după ce fusese ținută secret
Întâlnirea ascunsă a lui Ilie Bolojan. A fost deconspirată, după ce fusese ținută secret
„Maldive de Europa”, magnet pentru turiști. Cât costă un sejur în micul paradis al Albaniei
„Maldive de Europa”, magnet pentru turiști. Cât costă un sejur în micul paradis al Albaniei

„Vom extinde activitățile de prevenire a criminalității care utilizează tehnologia AI pentru a crea un mediu sigur în parc”, a declarat Agenția de Poliție Metropolitană din Seul.

polițiști holografici

Polițiști holografici. Sursa foto: odditycentral.com.

E o fantomă de polițist care patrulează pe aici

Chiar dacă, la o privire mai atentă, era evident că nu era vorba despre o persoană reală, surse din poliție au afirmat că simpla percepție a prezenței poliției a avut un efect de descurajare.

În ciuda aprobării autorităților, holograma nu i-a impresionat pe cetățeni. Majoritatea comentatorilor de pe internet au comparat-o cu o sperietoare modernă și au glumit că anumite infracțiuni ar fi scăzut doar pentru că oamenii au evitat parcul după ce au văzut „polițistul fantomatic”.

„Ce naiba, e o fantomă de polițist care patrulează pe aici, la ce se gândesc oamenii?”, a scris unul dintre ei, potrivit odditycentral.com.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:58 - Cine este pompierul bihorean care, aflat în concediu, a salvat un turist de la înec la Nisipurile de Aur
18:47 - Întâlnirea ascunsă a lui Ilie Bolojan. A fost deconspirată, după ce fusese ținută secret
18:40 - Coreea de Sud folosește polițiști holografici în mărime naturală pentru a preveni infracțiunile
18:31 - Sperietoarea rusească din închisorile moldoveneşti. Pericolul din partea unor autorităţi interlope. Video
18:24 - Sinistrații care nu îndeplinesc anumite condiții nu primesc prea mulți bani. Care sunt acestea
18:15 - Scroll Lock, o tastă uitată, dar încă prezentă. Puțină lume știe la ce foloseşte

Proiecte speciale