Acord militar dintre Coreea de Sud și cea de Nord, pe cale să fie restabilit

Acordul militar dintre Coreea de Sud și Coreea de Nord, suspendat în 2024, ar putea fi reactivat după anunțul președintelui sud-coreean Lee Jae Myung.

Într-un discurs susținut vineri, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la eliberarea peninsulei de sub ocupația japoneză, Lee a declarat că va face pași „proactivi și graduali” pentru a restabili documentul semnat în 2018, menit să reducă riscul confruntărilor de la frontieră.

Liderul de la Seul a cerut totodată Phenianului să răspundă pozitiv la inițiativa sa, în contextul unor tensiuni alimentate de programul nuclear nord-coreean și apropierea tot mai strânsă dintre Kim Jong Un și Rusia, potrivit NBC News.

Documentul la care face referire președintele Lee a fost semnat în septembrie 2018, în timpul administrației fostului lider Moon Jae-in, în urma unui rare momente de destindere între cele două state.

Acordul a instituit zone tampon pe uscat și pe mare, precum și spații aeriene interzise pentru a preveni incidentele armate.

Suspendarea acestuia a fost decisă de fosta conducere conservatoare de la Seul în 2024, după ce Coreea de Nord a lansat baloane cu deșeuri peste frontieră.

Măsura a redeschis drumul pentru activități militare la linia de demarcație, inclusiv reluarea propagandei audio prin difuzoare. Înainte de această decizie, Phenianul anunțase deja că nu se mai consideră obligat să respecte termenii acordului militar.

Lee Jae Myung a subliniat că administrația sa respectă sistemul politic al Nordului și nu intenționează să urmărească o unificare prin absorbție sau acțiuni ostile.

Totuși, el a reafirmat angajamentul față de obiectivul internațional al denuclearizării peninsulei, invitând Nordul să reia dialogul atât cu Seulul, cât și cu Washingtonul.

Phenianul a transmis însă repetat că nu are de gând să renunțe la arsenalul nuclear, considerat esențial pentru propria supraviețuire

Discursul lui Lee a venit cu doar câteva zile înainte de vizita sa la Tokyo, unde se va întâlni cu premierul japonez Shigeru Ishiba.

Cei doi lideri intenționează să depășească tensiunile istorice legate de perioada colonială și să construiască relații de cooperare orientate spre viitor.

După Japonia, Lee va merge la Washington pentru discuții cu președintele american Donald Trump, pe teme de comerț și securitate. Această secvență de vizite sugerează o apropiere strategică între Seul și Tokyo, în contextul recalibrării politicilor americane în Asia.

Restabilirea acordului militar ar putea reduce riscul de incidente frontaliere, dar succesul inițiativei depinde aproape exclusiv de voința Phenianului.

Analizatorii consideră că, în prezent, Coreea de Nord își concentrează atenția asupra parteneriatului cu Rusia, furnizând echipamente militare și chiar personal pentru războiul din Ucraina.

În același timp, surse diplomatice atrag atenția că lipsa unui răspuns din partea Nordului ar putea pune sub semnul întrebării viabilitatea acordului, transformând propunerea lui Lee mai degrabă într-un gest simbolic decât într-un pas real spre pace.