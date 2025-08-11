International Cooperare militară sporită între Coreea de Sud și SUA în fața amenințărilor regionale







Coreea de Sud va desfășura, împreună cu Statele Unite, exercițiile militare anuale „Ulchi Freedom Shield” între 18 și 28 august, un program complex de pregătire ce vizează consolidarea apărării împotriva amenințărilor din Coreea de Nord. Manevrele au loc într-un context de securitate fragil în Peninsula Coreeană și sunt privite ca un test esențial al cooperării dintre Seul și Washington.

Exercițiile „Ulchi Freedom Shield” reprezintă una dintre cele mai importante demonstrații anuale de cooperare militară dintre Coreea de Sud și Statele Unite. Ele includ atât simulări pe calculator, cât și manevre pe teren, cu participarea a mii de soldați din ambele țări. Scopul oficial declarat este creșterea capacității de reacție la posibile atacuri convenționale sau nucleare și îmbunătățirea coordonării în situații de criză.

Potrivit Ministerului Apărării de la Seul, programul de anul acesta pune accent pe apărarea infrastructurii critice, răspuns rapid la atacuri cibernetice și adaptarea strategiilor militare la noile amenințări din regiune.

Statele Unite, aliat strategic al Coreei de Sud încă din războiul coreean, mențin aproximativ 28.500 de militari pe teritoriul sud-coreean, fiind pregătite să intervină în cazul unui conflict major.

Manevrele vor implica o gamă variată de echipamente moderne, inclusiv avioane multirol, nave de război, tancuri și sisteme de apărare antirachetă. Surse oficiale au confirmat și prezența unor mijloace strategice americane, precum un portavion și un submarin cu propulsie nucleară, menite să transmită un mesaj clar de descurajare adversarilor.

Pe lângă trupele americane și sud-coreene, la anumite segmente ale exercițiilor vor participa și observatori din state aliate, pentru a evalua procedurile și a facilita schimbul de experiență. Autoritățile de la Seul subliniază că toate aceste activități respectă legislația internațională și au caracter pur defensiv, conform Agerpres.

Deși oficialii sud-coreeni și americani insistă că „Ulchi Freedom Shield” are scopul de a preveni conflictul, Coreea de Nord consideră aceste exerciții o provocare directă. Ministrul Apărării de la Phenian, No Kwang Chol, a transmis prin presa de stat că țara sa va răspunde „ferm și hotărât” oricărei acțiuni percepute ca amenințare.

Experții în securitate regională afirmă că, pe termen scurt, exercițiile ar putea duce la o intensificare a retoricii ostile din partea Nordului. Pe termen lung însă, acestea consolidează poziția Coreei de Sud ca partener de încredere al Statelor Unite și ca actor cheie în menținerea stabilității în Asia de Nord-Est, potrivit Reuters.