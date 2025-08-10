International Burger Kim, noua atracție națională în Coreea de Nord. Rețeta e făcută chiar de liderul suprem







Coreea de Nord a lansat recent un produs surprinzător pentru turiști: un hamburger numit „Burger Kim”, prezentat ca o „realizare de anvergură națională”.

Acest burger a fost servit turiștilor ruși la bordul unui zbor de la Vladivostok la Phenian, alături de cârnați și dulciuri, scrie publicația germană BILD. Hamburgerul era ambalat în culori roșu, alb și galben, amintind puternic de McDonald’s.

Prezentarea simbolului vieții occidentale este cu atât mai surprinzătoare cu cât, pentru mult timp, cuvântul „hamburger” a fost interzis în Coreea de Nord, fiind înlocuit cu denumirea neutră „carne tocată cu pâine”.

Influențatoarea rusă Darya Karyukina, aflată la bordul zborului, a reacționat cu uimire: „Într-un zbor primești chiar și o cutie de prânz cu cel mai mare dușman al regimului: un hamburger!! Vă puteți imagina asta?”.

Ea a documentat întreaga experiență pe Instagram, arătând cum „Burger Kim” a fost descris ca fiind creat „după rețeta însuși marelui lider”. Însoțitoarele de zbor le-au explicat turiștilor că liderul nord-coreean ar fi combinat personal carnea cu o chiflă, „răsplătindu-și poporul cu mâncare delicioasă”. Burgerul nu a fost promovat ca fast-food, ci ca un simbol al bunăvoinței regimului și o dovadă a progresului intern.

Coreea de Nord încearcă să atragă mai mulți turiști, în special din Rusia, iar „Burger Kim” pare parte dintr-o campanie de PR turistic. În februarie 2024, aproximativ 100 de ruși au vizitat stațiunea de schi Masikryong și capitala Phenian într-un tur organizat.

Din iulie 2025, au fost reluate zborurile directe între Moscova și Phenian, operate de compania Nordwind Airlines. Biletele pentru această rută costă în jur de 45.000 de ruble (480 de euro), iar călătoria durează aproximativ opt ore.

Tot în iulie, Kim Jong Un a inaugurat și stațiunea „Wonsan Kalma”, cu o capacitate de 20.000 de turiști. Deși inițial a fost destinată vizitatorilor ruși, autoritățile nord-coreene au anunțat că, „temporar”, nu mai acceptă turiști străini în complex, scrie publicaţia germană BILD.