Reguli noi pe o plajă din Italia. Accesul este condiționat

Autoritățile din Villasimìus, localitate situată pe insula Sardinia, din Italia, au introdus noi restricții pentru turiștii care ajung pe plaja Punta Molentis. Măsura, aplicată în sezonul estival din acest an, limitează utilizarea umbrelelor la familiile cu copii mici și la persoanele vârstnice, fiind justificată prin necesitatea protejării unei zone afectate recent de incendii de vegetație, relatează The Guardian.

Turiștii care aleg să își petreacă timpul pe plaja Punta Molentis, aflată pe coasta de sud-est a Sardiniei, trebuie să achite o taxă de intrare de 10 euro. Pe lângă această taxă, administrația locală a introdus și reguli privind folosirea umbrelelor pe plajă.

Potrivit noilor prevederi, familiile care sunt însoțite de copii cu vârsta sub 10 ani pot utiliza o singură umbrelă. De asemenea, persoanele care au peste 65 de ani beneficiază de aceeași posibilitate.

În schimb, turiștii cu vârste cuprinse între 10 și 65 de ani nu au voie să folosească umbrele pe plajă.

Noua regulă a generat numeroase comentarii pe rețelele sociale, după ce a fost prezentată pe pagina de Facebook a primăriei din Villasimìus.

Un utilizator a comentat: „Ca să pun o umbrelă trebuie să închiriez un copil?”.

O altă persoană a scris: „Deci, ca să vin la plajă cu umbrelă, fie îl aduc pe bunicul, fie trebuie să fac un copil de acum până mâine?”.

Reprezentanții administrației locale au explicat că măsura a fost adoptată după incendiul de vegetație care a afectat zona și face parte dintr-un plan mai amplu de protejare a mediului natural.

Pe lângă restricțiile privind umbrelele, au fost introduse limitări și pentru utilizarea corturilor de plajă sau a altor structuri folosite pentru umbră.

Potrivit autorităților, regulile vor rămâne în vigoare până la sfârșitul lunii octombrie, odată cu încheierea sezonului turistic și a perioadei caracterizate de temperaturi ridicate.