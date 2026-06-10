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Cum a devenit Coreea de Nord mai prosperă ca oricând în ultimii 30 de ani. Războiul din Ucraina, factor-cheie

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Cum a devenit Coreea de Nord mai prosperă ca oricând în ultimii 30 de ani. Războiul din Ucraina, factor-cheiePhenian / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Coreea de Nord traversează cea mai favorabilă perioadă economică din ultimele decenii, potrivit unei analize publicate de The Wall Street Journal.

Evoluția vine într-un context neașteptat: cooperarea militară dintre Phenian și Moscova în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

După anii dificili ai pandemiei, când izolarea severă și închiderea frontierelor au afectat puternic economia nord-coreeană, autoritățile de la Phenian beneficiază acum de venituri semnificative generate de colaborarea cu Rusia.

Evoluția este importantă deoarece modifică echilibrul economic și geopolitic din regiune și oferă regimului lui Kim Jong Un resurse financiare fără precedent.

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De la criză economică la creștere accelerată

La începutul pandemiei de COVID-19, Coreea de Nord a închis aproape complet granițele, ceea ce a redus drastic schimburile comerciale cu China, principalul său partener economic. Lipsa materiilor prime și a bunurilor importate a afectat producția industrială și aprovizionarea populației.

La șase ani distanță, imaginea este diferită. Vizitatorii străini citați de The Wall Street Journal au observat o creștere a utilizării plăților digitale, apariția unor servicii similare aplicațiilor de transport la cerere și dezvoltarea infrastructurii urbane din capitala Phenian.

În magazine sunt comercializate smartphone-uri produse local, iar pe străzi circulă tot mai multe vehicule electrice de origine chineză. Totodată, noi ansambluri rezidențiale au fost construite în capitală.

Veniturile din cooperarea militară cu Rusia

Potrivit Institutului pentru Strategie de Securitate Națională din Coreea de Sud, Coreea de Nord a trimis Rusiei arme, muniții și cel puțin 20.000 de militari pentru a sprijini efortul de război din Ucraina.

Aceeași instituție estimează că, între august 2023 și decembrie 2024, Phenianul ar fi obținut între 7,7 și 14,4 miliarde de dolari din cooperarea militară cu Moscova.

Suma este considerabilă raportat la dimensiunea economiei nord-coreene. Datele Băncii Centrale a Coreei de Sud arată că produsul intern brut al Coreei de Nord a fost estimat la mai puțin de 27 de miliarde de dolari în 2024.

Economistul Stephan Haggard, specialist în economia nord-coreeană la Universitatea din California, a declarat pentru The Wall Street Journal că situația economică actuală este probabil cea mai bună din perioada în care Kim Jong Un conduce țara și, posibil, chiar din ultimele trei decenii.

Economia nord-coreeană crește din nou

Datele oficiale sud-coreene indică o creștere economică de 3,7% în Coreea de Nord în 2024, cel mai ridicat ritm înregistrat în ultimii opt ani.

Phenian

Phenian / sursa foto: captură video

Deși zonele rurale rămân sărace, iar nivelul de trai este în continuare mult inferior celui din Coreea de Sud, semnele unei activități economice mai intense sunt tot mai vizibile în capitală.

Experții consideră că veniturile provenite din exporturile militare și din colaborarea cu Rusia au contribuit decisiv la această evoluție.

Rolul Chinei în noua situație economică

Pe lângă apropierea de Moscova, Phenianul beneficiază și de relansarea relațiilor comerciale cu Beijingul.

Potrivit datelor citate de Meduza, volumul schimburilor comerciale dintre China și Coreea de Nord a atins în martie 2026 cel mai ridicat nivel din ultimii opt ani.

În același timp, mai mulți analiști internaționali apreciază că Beijingul încearcă să își consolideze influența asupra Coreei de Nord, pe fondul relației tot mai strânse dintre Phenian și Moscova.

Vizita efectuată de liderul chinez Xi Jinping în Coreea de Nord, prima după șapte ani, este interpretată de observatori drept un semnal al interesului strategic al Chinei pentru menținerea influenței în această țară.

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