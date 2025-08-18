International A circulat cu 77 km/h pe o stradă și a primit o amendă de 95.000 de euro







Un șofer francez a primit o amendă record de 95.000 de euro după ce a fost prins circulând cu 77 km/h pe o stradă din Lausanne, limitată la 50 km/h. Suma uriașă nu este rezultatul unor circumstanțe agravante, cum ar fi consumul de alcool, ci se datorează unei particularități a legislației elvețiene, care permite adaptarea cuantumului amenzii la veniturile șoferului, în acest caz un multimilionar.

Incidentul datează din august 2024. Șoferul, rezident în Elveția de aproximativ două decenii, a fost surprins de radar depășind cu aproape 30 km/h limita admisă. Potrivit publicației 24heures, această viteză este considerată o încălcare gravă a regulilor de circulație.

În Franța, pentru un asemenea exces de viteză, șoferul ar fi primit o amendă de 135 de euro și două puncte de penalizare pe permis. În Elveția, însă, situația este diferită. Pentru persoanele cu venituri ridicate, legislația prevede calculul amenzii în funcție de capacitatea financiară a celui sancționat.

Procurorul din districtul Lausanne a stabilit pedeapsa la 40 de „zile-amendă”, fiecare evaluată la 2.000 de franci elvețieni, echivalentul a 80.000 de franci, cu suspendare pe trei ani. Astfel, dacă șoferul nu comite alte infracțiuni în această perioadă, nu va trebui să plătească această sumă, echivalentă cu aproximativ 85.000 de euro. În schimb, a primit o amendă complementară de 10.000 de franci, de achitat imediat, ceea ce înseamnă 10.600 de euro. Per total, sancțiunea se ridică la aproape 95.000 de euro.

Decizia judecătorului a fost influențată și de faptul că șoferul fusese deja sancționat pentru un exces similar de viteză, acum opt ani. La acea vreme, el primise o amendă de 60.000 de franci elvețieni, cu suspendare pe doi ani, plus o amendă imediată de 10.000 de franci.

Sistemul elvețian prevede că pedeapsa poate varia semnificativ, între 3 și 180 de zile-amendă, fiecare zi fiind calculată în funcție de situația personală și financiară a șoferului. Astfel, pentru același tip de contravenție, amenzile teoretice pot fi cuprinse între aproximativ 32 de euro și peste 570.000 de euro.

Codul penal elvețian oferă judecătorului flexibilitate. Articolul 34 prevede că „în funcție de situația personală și economică a autorului, inclusiv veniturile, averea, modul de viață, obligațiile familiale și necesarul minim vital, se poate reduce cuantumul zilei-amendă, cu un minim de 10 franci”.

Un caz similar a fost raportat în septembrie 2024, când un șofer bogat din Elveția a primit o amendă de 108.500 de franci (peste 115.000 de euro) pentru nerespectarea distanțelor de siguranță.