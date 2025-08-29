Cine este agresorul livratorului străin reținut în Sectorul 2 al Capitalei

Tânărul de 20 de ani care a lovit marți seară un livrator originar din Bangladesh, în cartierul Colentina (Sectorul 2), strigându-i că este „invadator” și să „se întoarcă în țara lui”, a fost identificat ca Cosmin Tudoran.

Potrivit relatărilor de presă, bărbatul a fost imobilizat la fața locului de un polițist de la Secția 7, aflat în timpul liber. Ulterior instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Imaginile agresiunii — filmate chiar cu telefonul agresorului — surprind și momentul intervenției. În care agentul îi spune, în engleză, victimei că „este poliția”. Cazul este instrumentat pentru „lovire sau alte violențe”. Agresorul livratorului străin a fost identificat rapid de polițiști

Atacul a avut loc în seara zilei de 26 august 2025, în Sectorul 2, și a fost surprins de un polițist de la Secția 7, aflat în timpul liber. Poliția Capitalei a transmis: „Polițistul a surprins în flagrant un tânăr în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetățean străin. Intervenția promptă și eficientă a permis prinderea și imobilizarea agresorului imediat.”

După agresiune, Cosmin Tudoran a cerut să-și sune mama, fiind reținut inițial pentru 24 de ore, iar ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile. Polițiștii Secției 7, aflați ulterior în serviciu, au acordat sprijin pentru continuarea cercetărilor. Ancheta este condusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.