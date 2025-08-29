Cine este agresorul livratorului străin reținut în Sectorul 2 al Capitalei
- Andreea Răzmeriță
- 29 august 2025, 06:25
Cosmin Tudoran, tânărul de 20 de ani care a agresat un livrator străin în Sectorul 2 al Capitalei, a fost reținut și ulterior arestat preventiv. Incidentul a avut loc marți seară, iar agresiunea a fost surprinsă de un polițist aflat în timpul liber, care a intervenit imediat. Videoclipul a devenit viral, stârnind reacții din partea comunității și autorităților.
Cine este agresorul livratorului străin
Tânărul de 20 de ani care a lovit marți seară un livrator originar din Bangladesh, în cartierul Colentina (Sectorul 2), strigându-i că este „invadator” și să „se întoarcă în țara lui”, a fost identificat ca Cosmin Tudoran.
Potrivit relatărilor de presă, bărbatul a fost imobilizat la fața locului de un polițist de la Secția 7, aflat în timpul liber. Ulterior instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Imaginile agresiunii — filmate chiar cu telefonul agresorului — surprind și momentul intervenției. În care agentul îi spune, în engleză, victimei că „este poliția”. Cazul este instrumentat pentru „lovire sau alte violențe”. Agresorul livratorului străin a fost identificat rapid de polițiști
Atacul a avut loc în seara zilei de 26 august 2025, în Sectorul 2, și a fost surprins de un polițist de la Secția 7, aflat în timpul liber. Poliția Capitalei a transmis: „Polițistul a surprins în flagrant un tânăr în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetățean străin. Intervenția promptă și eficientă a permis prinderea și imobilizarea agresorului imediat.”
După agresiune, Cosmin Tudoran a cerut să-și sune mama, fiind reținut inițial pentru 24 de ore, iar ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile. Polițiștii Secției 7, aflați ulterior în serviciu, au acordat sprijin pentru continuarea cercetărilor. Ancheta este condusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.
Atras de violență și simboluri extremiste
Investigații de presă arată că Cosmin Tudoran este activ pe Facebook și TikTok, unde a publicat videoclipuri controversate și imagini cu simboluri fasciste. În unele postări, apare cu fața acoperită de o mască, mânuind arme albe. În altele, promovează crucea Mișcării Legionare sau svastici asociate cu iconografie ortodoxă.
În februarie, potrivit surselor citate, și-ar fi setat svastica nazistă drept fotografie de profil. Platforma captura.ro indică faptul că Tudoran ar fi folosit aliasuri precum „oxgn1312”, „oxygen”, „enciclopedie”, „boss1243” și „oxynel”.
Cazul a generat reacții ferme la nivel politic
Președintele României, Nicușor Dan, a condamnat agresiunea, afirmând că lovirea și umilirea unei persoane pentru că „nu s-a născut aici” este intolerabilă și cerând autorităților să trateze dosarul cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură. Mesajul vine pe fondul escaladării, în ultimele săptămâni, a discursurilor xenofobe din spațiul public — un context în care, atrag atenția mai multe organizații civice, cuvintele pot avea consecințe reale.
Dincolo de emoția momentului, ancheta va trebui să lămurească mobilul faptei, posibilele circumstanțe agravante și să verifice dacă există o legătură directă între conținutul extremist promovat online și comportamentul violent din spațiul public. Pentru sistemul judiciar, speța ridică — din nou — întrebarea măsurii în care propaganda violentă de pe platformele sociale anticipează sau incită la fapte de natură penală.
Pentru autoritățile locale și comunitate, incidentul devine un test al capacității de dezescaladare și protejare a lucrătorilor migranți care muncesc în București. Până la o sentință definitivă, Cosmin Tudoran beneficiază de prezumția de nevinovăție, însă arestarea preventivă și gravitatea faptelor reținute indică un standard ridicat de pericol social în evaluarea instanței.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.