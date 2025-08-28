Social Cine este Andrei Jianu, polițistul care a intervenit în scandalul cu livratorul nepalez







Andrei Jianu, polițist la Secția 7 din București, a intervenit rapid pentru a opri un atac asupra unui livrator nepalez pe strada Colentina, devenind astfel protagonistul unui gest de curaj apreciat de public. Intervenția sa a condus la reținerea agresorului și a generat reacții puternice împotriva declarațiilor instigatoare la ură făcute anterior de deputatul AUR Dan Tănasă, potrivit româniatv.net

În timp ce se întorcea acasă după tura de muncă, Andrei Jianu a observat un bărbat care îl agresa pe un livrator nepalez, lovindu-l cu pumnii și picioarele și adresându-i injurii, cerându-i să se întoarcă în țara sa.

„M-am apropiat de aceștia, somându-l pe agresor. Auzindu-mă, a început să fugă spre cealaltă parte a Colentinei, a fost imobilizat. Colegii mei, fiind în fața secției de poliție, m-au auzit și m-au ajutat să îl imobilizez.”, a declarat polițistul.

Impreună cu colegii săi aflați în apropierea secției, a reușit să-l prindă pe agresor, prevenind escaladarea violenței. Victima, speriată, a strigat „Call the police!”, iar Andrei i-a răspuns calm: „I am the police!”.

Incidentul a avut loc la câteva zile după declarațiile controversate ale deputatului AUR Dan Tănasă, care îndemna românii să refuze comenzile livrate de muncitori străini.

Agresorul a fost reținut la Secția 7 și a primit un mandat de arestare de 30 de zile. Marian Godină a salutat intervenția lui Andrei Jianu, subliniind importanța gestului său și condamnând instigarea la ură promovată de deputatul AUR. Mesajele online au fost numeroase, mulți români felicitându-l pe polițist și criticând discursul xenofob al parlamentarului.

Andrei Jianu, agent la Secția 7 Poliție din cartierul Tei, București, a demonstrat că implicarea civică și curajul pot opri violența înainte ca aceasta să escaladeze. Deși se afla în afara programului de muncă, a acționat rapid, protejând o persoană aflată în pericol.

Polițistul Marian Godină l-a felicitat pe Andrei și l-a făcut remarcat în spațiul public:„Agresorul livratorului nepalez a primit mandat de arest pentru 30 de zile. În imagine e colegul meu, agentul de poliție Jianu Andrei. Felicitări, Andrei!”, a scris Godină pe Facebook.