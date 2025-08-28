Politica Clasa politică a reacționat dur la adresa AUR după ce livratorul asiatic a fost lovit







Incidentul petrecut marți seară în București, în care un livrator asiatic a fost lovit de un tânăr și numit „invadator”, a stârnit un val de reacții politice puternice.

Mai mulți parlamentari au acuzat AUR că alimentează discursul urii prin declarații și mesaje publice, în timp ce reprezentanții formațiunii resping acuzațiile și susțin că vina aparține „politicilor falimentare” ale guvernelor din ultimii ani.

Marți, 26 august, pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei, un tânăr de 20 de ani a agresat un livrator asiatic aflat pe bicicletă. Filmând întreaga scenă cu telefonul, agresorul s-a apropiat de victimă, a lovit-o și i-a cerut să „se întoarcă în țara lui”, numindu-l „invadator”.

Incidentul a fost surprins de un polițist de la Secția 7, aflat în timpul liber, care a intervenit imediat, l-a imobilizat pe agresor și l-a predat autorităților.

Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportată ulterior la spital. Agresorul a fost reținut și ulterior arestat preventiv, fiind acuzat de lovire și alte violențe cu motivație xenofobă.

Imaginile au fost publicate de polițistul Marian Godină pe Facebook și au stârnit reacții puternice în mediul public și politic.

După publicarea videoclipului, mai mulți parlamentari au acuzat AUR că, prin mesajele sale, alimentează un climat de ură și ostilitate față de muncitorii străini.

Deputatul PNL Ionuț Stroe a afirmat că agresiunea din București este „un efect direct al mesajelor transmise de reprezentanții AUR”:

„Ura naște ură – și azi am văzut asta, din păcate, pe străzile Bucureștiului. Un livrator de mâncare, un om care muncește cinstit, a fost atacat doar pentru că este străin. Acest incident vine la scurt timp după ce un deputat AUR îndemna public să refuzăm livrările de la cei care nu sunt cetățeni români. Coincidență? Nu. Efect direct al mesajelor xenofobe, care otrăvesc societatea.”

Fostul ministru al Muncii, Raluca Turcan, a acuzat la rândul său că „discursurile xenofobe și rasiste” ale parlamentarilor AUR au consecințe directe:

„Când un parlamentar al României – fie el și de la AUR – își permite să instige prin discursuri xenofobe și rasiste, rezultatul e previzibil: oameni nevinovați ajung agresați pe stradă. Este jenant că un individ care instigă la astfel de comportamente se află în Parlamentul României.”

Deputatul USR, Claudiu Năsui, a declarat la Digi24 că atacul nu este un caz izolat, ci rezultatul „unui climat de ură întreținut politic”:

„E foarte clar – îi spune că este un invadator, acesta e motivul agresiunii. Discursul politic naște acțiuni concrete. Tânărul acela a fost instigat să facă asta, nu direct, dar i s-a creat o poveste în care i se pare legitim să se ia la bătaie cu livratori. E un lucru inacceptabil și autoritățile trebuie să trateze cazul cu maximă seriozitate.”

Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a transmis un mesaj de solidaritate față de victimă:

„E regretabil ce s-a întâmplat. Îmi cer public scuze acestui om. Nimeni nu trebuie să aibă parte de astfel de atacuri. Și românii noștri muncesc în alte țări. Acest om nu a plecat de acasă de bine, trebuie să avem cu toții empatie și înțelegere.”

Dan Tănasă, deputat AUR, cel care pe 19 august postase pe Facebook un mesaj prin care îi îndemna pe români să refuze comenzile livrate de străini, susține că incidentul nu are legătură cu declarațiile sale:

„Violența stradală din București și din alte orașe nu are nevoie de postările mele ca să existe. Ea este rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor protejate de presa obedientă. România trebuie să fie o țară sigură pentru cetățenii săi. Nu atac pe nimeni pe criterii de origine, dar legea trebuie respectată, iar cine nu o respectă trebuie să plătească.”

În paralel, George Simion, liderul AUR, a amplificat tensiunile printr-un sondaj publicat miercuri pe Facebook, în care le-a cerut urmăritorilor să decidă dacă cinci cetățeni pakistanezi, prinși după ce au capturat două lebede pe râul Argeș, ar trebui expulzați.