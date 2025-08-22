Politica Radu Buzăianu îl critică pe Claudiu Năsui (USR) pentru apariția la Realitatea TV: Nu mai există rușine







Jurnalistul Radu Buzăianu a publicat o postare dură la adresa lui Claudiu Năsui. L-a taxat, după ce fostul ministru al Economiei a intrat în direct la Realitatea TV pentru a-l critica pe Ilie Bolojan. Buzăianu contestă nu conținutul intervenției, ci alegerea platformei. Refuză să înțeleagă cum s-a coborât până acolo.

În mesajul său, Buzăianu afirmă că Năsui ar fi putut formula aceleași critici „în 2.354 de alte locuri”, întrebând retoric „cum să te duci în mizeria aia?”. Jurnalistul spune că, la postul respectiv, „colegii tăi nu sunt criticați, sunt măscăriți”, descriind intrarea lui Năsui ca „emoționată, ca o floricică”.

Autorul postării relatează că a surprins momentul „zappând” și că a resimțit „rușine pentru rușinea altcuiva”.

Concluzia sa: „Nu mai există rușine în țara asta… nu mai e doar despre prostie, e și despre lipsa rușinii.”

Buzăianu se referă la Realitatea TV drept „televiziunea AUR/Georgescu”, criticând decizia de a valida o scenă media pe care o consideră ostilă „colegilor” lui Năsui. În postare nu apar reacții ale lui Claudiu Năsui sau ale postului TV privind acuzațiile.

Controversa readuce în discuție felul în care politicienii își aleg platformele pentru mesaje sensibile. Pentru o parte a publicului, alegerea unei televiziuni percepute ca partizană poate anula substanța mesajului și amplifica polarizarea.

Radu Buzăianu: “Haide să vă prezint ceva șocant. Claudiu Năsui, intrat emoționat la televiziunea AUR / GEORGESCU, să îl înjure pe Ilie Bolojan. Nu discutăm dacă e ceva corect ce urmează să spună, sau nu. Perfect irelevant. Putea să spună asta în 2354 de alte locuri unde e criticat Bolojan. Că rar e un loc unde să nu fie criticat.

Cum, mă, să te duci în mizeria aia?

Dar totuși cum să îți dea prin cap să ți se pară ceva în regulă așa ceva. Să intri in locul unde nu sunt criticați, sunt màscăriti colegii tăi. Să te duci emoționat, ca o floricică, să mulțumești că ți se dă prilejul să îl critici pe Bolojan.

Nu știu când să îmi fi fost mai multă rușine pentru rușinea cuiva, cum mi-a fost în minutul petrecut zapând și nimerind peste așa ceva.

Bă, nu mai există rușine în țara asta. Oamenii nu mai au sentimentul rușinii. Adică nu mai e doar despre prostie cum spuneam mai devreme. E și despre lipsa rușinii”.