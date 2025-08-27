Social Scenă revoltătoare în Capitală. Un livrator străin a fost agresat fără motiv







Un livrator nepalez din București, angajat al companiei Glovo, a fost atacat marți seară în timp ce își desfășura activitatea profesională. Agresorul, un tânăr care a filmat incidentul, l-a lovit în față și i-a adresat cuvintele: 0„Ești un invadator”, potrivit unui comunicat al Poliției Române.

Marți seară, în jurul orei 20:00, un incident violent a avut loc pe o stradă centrală din București. Conform declarațiilor polițistului Marian Godină, un tânăr s-a apropiat de un livrator nepalez, a început să-l filmeze și l-a lovit în față. Victima, surprinsă și speriată, l-a întrebat pe agresorul său de ce îl atacă, iar agresorul i-a răspuns: „Ești un invadator.

Potrivit unui comunicat oficial al Poliției Capitalei, marți, 26 august 2025, un polițist din cadrul Secției 7, aflat în timpul liber, a surprins în flagrant un tânăr de 20 de ani care agresa fizic un cetățean străin. Ofițerul a intervenit rapid, imobilizând agresorul care încercase să fugă, iar ulterior a primit sprijin din partea colegilor săi de la Secția 7.

Tânărul a fost dus la sediul Secției 7 pentru continuarea cercetărilor. După administrarea probatoriului, față de el a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de 27 august să fie prezentat magistraților cu propunere legală. Ancheta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Potrivit lui Marian Godină, polițistul a intervenit rapid, a prins și a imobilizat agresorul. Livratorul solicita sprijinul poliției, iar ofițerul l-a liniștit, precizând că este polițist. Tânărul agresiv și-a justificat gestul susținând că își apăra țara.

Incidentul survine la câteva zile după ce Dan Tanasă, deputat AUR, a transmis un mesaj controversat pe rețelele sociale, la scurt timp după ce autoritățile ruse din Sankt Petersburg au hotărât să interzică migranților să lucreze în domeniul curieratului.

Într-o postare pe Facebook, Dan Tanasă îndeamnă publicul să refuze comenzile dacă acestea sunt livrate de un angajat străin. ”Refuzați comanda dacă nu este livrată de un român. Nu mai sprijiniți importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, a scris Dan Tanasă.

Polițistul Marian Godină a declarat că a depus o plângere penală împotriva deputatului AUR, acuzându-l de instigare la violență, ură sau discriminare.