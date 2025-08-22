Actualitate Vicele AUR, Dan Tănasă, pe urmele penale ale lui Călin Georgescu







Vicepreședintele AUR, Dan Tănasă, s-a dus dincolo de limita impusă de lege acum câteva zile, atunci când i-a îndemnat pe români să refuze comenzile livrate de curieri străini.

Sub îndemnul „Treziți-vă!!!”, exact așa, cu trei semne de exclamație, vicele AUR le-a solicitat public românilor să refuze recepționarea comenzilor efectuate, dacă ele nu sunt livrate de un român și să nu mai încurajeze importul de muncitori necalificați „asiatici sau africani”. Dacă ar fi fost la primul derapaj de acest fel, m-aș fi gândit că pe căldurile astea, deputatul a apucat în grabă sticla cu tărie, neapărat neaoșă, țuică ori palincă, în locul celei cu apă minerală.

Dar nu, nu este la prima apucătură razna, doar că acum a comis-o de-a dreptul penal. În capitolul dedicat Infracțiunilor contra ordinii și liniștii publice, la Articolul 369, Codul Penal s-a gândit și la cei care au tot atâta minte câtă are deputatul AUR, Dan Tănasă. Pentru asta, a prevăzut că „Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

Cum ziceam, nu este la primul vertij cu cușmă dacică pe frunte și încins cu brâu tricolor. Acum câteva luni, de la tribuna Parlamentului, același român verde s-a făcut și mai verde, atunci când a anunțat că el nu vrea să vadă picior de azilant și de refugiat în România. „Niciunul, fraților!” a mai adăugat deputatul, ca să risipească orice posibilă excepție.

Ca într-o veritabilă „Ruletă rusească”, glonțul i-a venit direct în tâmplă exact de unde nu s-ar fi gândit. De la colegul său partid, deputatul AUR, Mohammad Murad. Ca o paranteză, amici fiind, l-am avertizat pe „Moha” cu privire la faptul că partidul în care intenționa să se vâre exact astfel privește absolut orice ne-român. Nu m-a crezut, iar eu i-am urat „Succes!”, ceea ce a și avut.

Imediat, de la aceeași tribună a Parlamentului, deputatul AUR, Mohammad Murad, nu a ezitat în a-l pune la punct pe șeful său de partid. A făcut-o imparabil și impecabil argumentat. A precizat mai întâi că a luat cuvântul „Ca Murad, românul care a fost bine primit în România la vârsta de 17 ani”.

A continuat spunând că dacă atunci cand a venit în România, la studii, era cineva să spună că nu vrem străini, astăzi eu nu era medic și nu erau peste 5.000 de medici arabi în spitalele românești. L-a întrebat retoric pe camaradul Dan Tănăsă, dacă vrea cumva să dea afară 5.000 de arabi care muncesc cot la cot cu românii pentru a salva oameni.

În final, medicul-om de afaceri-deputat AUR, Mohammad Murad, i-a arătat lui Dan Tănasă imaginea teslei și a locului în care și-a dat cu ea. I-a comunicat că există 5-6 milioane de români care simt la fel ca el. L-a întrebat cum ar fi să se comporte italianul sau spaniolul sau neamțul așa cu românii? De ce teslă, de ce în locul menționat de zicală? Pentru că mare parte din electoratul AUR se găsește fix printre cele 5-6 milioane de români care își câștigă o pâine pe meleaguri străine.

Acum câteva luni, când cu tărășenia istorisită mai sus, chiar am crezut că Mohammad Murad l-a lecuit pe Dan Tănasă de vorbitul de-a-n-știți-dumneavoastră-ce, de citarea din înaintașii AUR, cei care băteau în cadență cu tocurile cizmelor în carosabil, strânși în centuri de piele cu diagonală încinse peste cămășile verzi. Greșeam, nu l-a lecuit. Foarte probabil, o va face Codul Penal.