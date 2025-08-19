Justitie Godină, plângere penală contra lui Dan Tanasă pentru incitare la violență







Polițistul-scriitor Marian Godină a anunțat public că a depus o plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă, acuzându-l de incitare la violență, ură sau discriminare, într-o postare pe Facebook.

Demersul vine după ce parlamentarul a publicat pe rețelele sociale un mesaj în care îndemna românii să refuze comenzile livrate de muncitori străini, în special din Asia și Africa, text pe care polițistul îl consideră o instigare directă la discriminare.

Potrivit declarațiilor făcute de Marian Godină, decizia de a formula plângerea a fost luată pentru a sancționa un comportament public pe care îl consideră periculos. Polițistul a invocat articolul 369 din Codul Penal, care prevede sancțiuni pentru fapta de „incitare la violență, ură sau discriminare”.

Godină a explicat, într-o postare pe Facebook, că nu a dorit să lase pe alții sarcina de a acționa în acest caz și că a considerat necesar să intervină personal.

În susținerea acuzațiilor, acesta a depus capturi de ecran care surprind postarea publicată de Dan Tanasă pe 19 august.

În mesaj, deputatul AUR îi îndeamnă pe cetățeni să „refuze comanda dacă nu e livrată de un român” și să nu mai „încurajeze importul de muncitori necalificați din Asia și Africa”.

Postarea deputatului a generat un val de reacții pe rețelele sociale, adunând mii de comentarii atât de susținere, cât și de contestare.

În același mesaj, Tanasă a reluat teme des întâlnite în discursul AUR, susținând că „Vestul se scufundă sub valul islamist” și că Europa ar plăti acum prețul pentru „importul masiv de imigranți”.

Declarațiile au fost catalogate de numeroși comentatori drept xenofobe și discriminatorii.

Organizații civice și juriști au atras atenția că astfel de mesaje pot genera tensiuni sociale și pot afecta imaginea României la nivel internațional.

Totodată, cazul a readus în discuție limitele libertății de exprimare și responsabilitatea persoanelor publice.

Dacă plângerea penală formulată de Marian Godină va fi admisă, cazul ar putea reprezenta un precedent important în ceea ce privește sancționarea discursului politic extremist.

Articolul 369 din Codul Penal a fost rar aplicat în astfel de situații, însă experții avertizează că proliferarea mesajelor de ură în spațiul public poate avea consecințe grave.

Pe plan social, apelurile la excluderea sau marginalizarea muncitorilor străini vin într-un moment în care România se confruntă cu un deficit accentuat de forță de muncă, multe companii apelând la angajați din afara Uniunii Europene pentru a-și putea continua activitatea. În plan politic, cazul poate intensifica dezbaterile despre retorica naționalistă a AUR și limitele acesteia.