Politica

Liderul PSD Iaşi respinge ideea unei guvernări cu AUR. Motivele invocate de Bogdan Cojocaru

Liderul PSD Iaşi respinge ideea unei guvernări cu AUR. Motivele invocate de Bogdan CojocaruSursa foto: Deputatul PSD Bogdan Cojocaru/Facebook
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Liderul PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, a exclus marți varianta unei alianțe guvernamentale între Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Acesta a criticat atitudinea celor de la AUR, acuzându-i că „speculează emoţiile oamenilor cu lozinci naţionaliste”.

Liderul PSD Iaşi respinge ideea unei guvernări cu AUR. Motivele invocate de Bogdan Cojocaru

Bogdan Cojocaru a mai subliniat că, din perspectiva PSD, patriotismul nu se reflectă în retorici zgomotoase, ci în acțiuni concrete. În opinia sa, o colaborare guvernamentală cu AUR nu este posibilă, considerând că formațiunea condusă de George Simion promovează o orientare pro-rusă, incompatibilă cu valorile și direcția politică a PSD.

„România are nevoie de patriotism responsabil, nu de discursuri goale. AUR speculează emoţiile oamenilor cu lozinci naţionaliste, dar nu vine niciodată cu soluţii pentru problemele reale ale cetăţenilor”, a declaratdeputatul Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iaşi.

Bogdan Cojocaru: Patriotismul de vede în șantiere, nu în discursuri populiste

Bogdan Cojocaru, reprezentant al Partidului Social Democrat, afirmă că patriotismul autentic se manifestă prin dezvoltarea concretă a societății — prin investiții în sistemul sanitar, în educație, în infrastructură, dar și prin utilizarea eficientă a fondurilor europene și consolidarea apartenenței României la Uniunea Europeană și NATO.

Exclusiv. Noutăți la controlul ANAF în 2025. Ce au voie să facă agenții Fiscului și ce este abuz
Exclusiv. Noutăți la controlul ANAF în 2025. Ce au voie să facă agenții Fiscului și ce este abuz
Un secol de istorie refăcut. Drumul Vitoriei Lipan, în imagini spectaculoase
Un secol de istorie refăcut. Drumul Vitoriei Lipan, în imagini spectaculoase
George Simion

Sursa foto: George Simion/ Facebook

„Fiecare șantier, fiecare spital modernizat sau clasă echipată reprezintă o formă de respect față de țară și față de viitorul acesteia”, susține liderul social-democrat.

Liderul PSD Iași mai afirmă că astfel de proiecte sunt dovezi reale de responsabilitate și angajament față de interesul public. Cojocaru critică formațiunea AUR, pe care o acuză de lipsă de contribuții concrete la dezvoltarea comunităților. Acesta subliniază că „AUR s-a remarcat doar prin retorică zgomotoasă și prin atitudini care au generat dezbinare”.

PSD nu poate intra la guvernare alături de un partid

Bogdan Cojocaru a avertizat, de asemena  că discursul promovat de AUR, prezentat drept suveranism, poate conduce la izolarea României pe plan internațional. Potrivit acestuia, o astfel de abordare riscă să afecteze „sprijinul oferit de Uniunea Europeană, investițiile și stabilitatea asigurată prin parteneriatele strategice internaționale”.

Social-democratul a mai subliniat că PSD nu poate susține o eventuală colaborare guvernamentală cu AUR: „PSD nu poate intra la guvernare alături de un partid pro-rus şi nepăsător faţă de oameni. România are nevoie de stabilitate, de dezvoltare şi de soluţii concrete, nu de aventuri politice periculoase. Noi, în PSD, credem într-o Românie respectată în Europa, nu marginalizată la periferie”, a mai spus liderul în postarea publicată de PSD Iași pe social media.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:49 - Administrația Trump ar urma să cumpere o participație de 10% la Intel
16:39 - 1.000 de lei pentru instigare la ură. Schema protestelor ilegale a lui Ilan Șor
16:32 - Liderul PSD Iaşi respinge ideea unei guvernări cu AUR. Motivele invocate de Bogdan Cojocaru
16:19 - Exclusiv. Noutăți la controlul ANAF în 2025. Ce au voie să facă agenții Fiscului și ce este abuz
16:14 - Inginerul „vrăjitor” al betonului armat și magia Bucureștiului care a prins modernitatea din urmă
16:05 - Energie nucleară pentru AI-ul Google. Compania a încheiat primul acord de furnizare cu o centrală din Tennesse

Proiecte speciale