Politica Liderul PSD Iaşi respinge ideea unei guvernări cu AUR. Motivele invocate de Bogdan Cojocaru







Liderul PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, a exclus marți varianta unei alianțe guvernamentale între Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Acesta a criticat atitudinea celor de la AUR, acuzându-i că „speculează emoţiile oamenilor cu lozinci naţionaliste”.

Bogdan Cojocaru a mai subliniat că, din perspectiva PSD, patriotismul nu se reflectă în retorici zgomotoase, ci în acțiuni concrete. În opinia sa, o colaborare guvernamentală cu AUR nu este posibilă, considerând că formațiunea condusă de George Simion promovează o orientare pro-rusă, incompatibilă cu valorile și direcția politică a PSD.

„România are nevoie de patriotism responsabil, nu de discursuri goale. AUR speculează emoţiile oamenilor cu lozinci naţionaliste, dar nu vine niciodată cu soluţii pentru problemele reale ale cetăţenilor”, a declaratdeputatul Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iaşi.

Bogdan Cojocaru, reprezentant al Partidului Social Democrat, afirmă că patriotismul autentic se manifestă prin dezvoltarea concretă a societății — prin investiții în sistemul sanitar, în educație, în infrastructură, dar și prin utilizarea eficientă a fondurilor europene și consolidarea apartenenței României la Uniunea Europeană și NATO.

„Fiecare șantier, fiecare spital modernizat sau clasă echipată reprezintă o formă de respect față de țară și față de viitorul acesteia”, susține liderul social-democrat.

Liderul PSD Iași mai afirmă că astfel de proiecte sunt dovezi reale de responsabilitate și angajament față de interesul public. Cojocaru critică formațiunea AUR, pe care o acuză de lipsă de contribuții concrete la dezvoltarea comunităților. Acesta subliniază că „AUR s-a remarcat doar prin retorică zgomotoasă și prin atitudini care au generat dezbinare”.

Bogdan Cojocaru a avertizat, de asemena că discursul promovat de AUR, prezentat drept suveranism, poate conduce la izolarea României pe plan internațional. Potrivit acestuia, o astfel de abordare riscă să afecteze „sprijinul oferit de Uniunea Europeană, investițiile și stabilitatea asigurată prin parteneriatele strategice internaționale”.

Social-democratul a mai subliniat că PSD nu poate susține o eventuală colaborare guvernamentală cu AUR: „PSD nu poate intra la guvernare alături de un partid pro-rus şi nepăsător faţă de oameni. România are nevoie de stabilitate, de dezvoltare şi de soluţii concrete, nu de aventuri politice periculoase. Noi, în PSD, credem într-o Românie respectată în Europa, nu marginalizată la periferie”, a mai spus liderul în postarea publicată de PSD Iași pe social media.