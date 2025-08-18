Justitie PNL a dat în judecată AEP. Contestă returnarea către bugetul de stat a 14 milioane lei







Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a solicitat partidelor din România care au avut candidați la alegerile prezidențiale din 2024, să returneze banii din subvenție. PNL - care ar trebui să returneze suma de 14 milioane lei - a contestat în instanță decizia AEP. Liberalii invocă ambiguități legislative în finanțarea partidelor. Din acest motiv, ei vor ca acest litigiu să fie tranșat de judecători, a declarat, pentru ”Evenimentul Zilei”, Dan Motreanu, secretarul general al PNL.

Decizia AEP care obligă PNL la returnarea sumei de 14 milioane de lei a fost contestată în instanță, într-o acțiune deschisă pe data de 12 august 2025.

”Este vorba despre banii cheltuiți din subvenție, la alegerile prezidențiale din 2024. După anularea alegerilor, Guvernul a emis o Ordonanță care obligă partidele să returneze banii din subvenție, primiți de la AEP. (...) Din cauza ambiguităților din lege, PNL a luat decizia ca acest litigiu să fie clarificat în instanță”, a declarat Dan Motreanu.

Referitor la ”ambiguități”, liderul liberal a precizat că legea privind finanțarea partidelor nu prevede rambursarea cheltuielilor, în situația anulării alegerilor. ”Să clarifice instanța”, a subliniat el.

Partidele politice au gestionat similar modul de cheltuire a banilor, în campania pentru prezidențiale. Majoritatea au utilizat subvențiile AEP pentru promovarea propriilor candidați.

AUR a cheltuit aproximativ un milion de lei din subvenții, pentru campanie lui George Simion, din 2024. La fel ca PNL, Alianța pentru Unirea Românilor a dat în judecată AEP.

USR, în schimb, a returnat banii către AEP, încă din luna mai. Este vorba despre suma de 5,1 milioane lei, sumă utilizată în campania care a dus-o în finală pe Elena Lasconi.

PSD a gestionat diferit situația financiară. Social-democrații s-au bazat pe împrumuturi și nu au folosit subvenția pentru campania prezidențială a lui Marcel Ciolacu.

După anularea alegerilor, Guvernul a emis o ordonanță de urgență, pentru restituirea banilor cheltuiți în campanie. Este vorba despre OUG nr. 143/2024, privind unele măsuri pentru restituirea către competitorii electorali a sumelor aferente cheltuielilor electorale făcute la alegerile prezidențiale din 2024.

Teoretic, această ordonanță trebuia să aducă clarificări în legislația privind finanțarea partidelor și campaniilor electorale. Nici prin acest act normativ nu sunt prevăzute, expres, modalități de rambursare a cheltuielilor, în situația anulării alegerilor.

Litigiile din instață ale PNL și AUR, împotriva deciziei AEP ar trebui să aducă clarificări în legislația privind finanțarea partidelor. Cel puțin așa speră contestatarii.