Sorin Grindeanu respinge o alianță cu AUR: „Cât sunt eu președinte, PSD nu guvernează cu ei”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a respins categoric ideea unei alianțe cu partidul AUR, condus de George Simion.

Reacția vine după ce liderul AUR a lansat public o invitație către social-democrați pentru formarea unei viitoare coaliții de guvernare, în care Călin Georgescu să fie propus ca prim-ministru.

Grindeanu a subliniat că o astfel de colaborare este exclusă în timpul mandatului său la conducerea PSD. „Nu vă supărați, noi am decis în urmă cu două luni să intrăm în această coaliție și decizia am luat-o într-un for cât se poate de larg, este un partid serios, nu facem decizii pe picior”, a declarat liderul social-democrat.

Potrivit lui Grindeanu, decizia de a rămâne alături de partenerii actuali de guvernare reflectă voința unei majorități solide din interiorul partidului.

George Simion a declarat recent că AUR ar fi dispus să guverneze alături de PSD. Asta dacă propunerea pentru funcția de premier ar fi Călin Georgescu.

„PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român. Să accepte o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu”.

El a reiterat convingerea că alegerile prezidențiale din 2024 au fost fraudate, deși nu a prezentat dovezi concrete: „Chiar dacă nu am dovezi, eu consider că acest scrutin a fost fraudat și sper să apară și mai multe voci din poporul român care să se ralieze acestei opinii”. Declarațiile vin într-un context tensionat, în care Simion încearcă să-și redefinească poziția politică după rezultatele controversate ale alegerilor.

Afirmațiile recente ale lui George Simion intră în contradicție cu pozițiile exprimate anterior. În 2022, liderul AUR susținea că nu va face alianțe cu „partidele vechi” și promitea că va demisiona dacă va exista o colaborare cu PSD sau PNL.

„Aseară am spus clar la televizor că AUR face alianță doar cu partide noi. Azi presa titrează: AUR se aliază cu PSD și PNL”, scria atunci Simion într-o postare. De asemenea, în toamna lui 2024, înainte de alegerile parlamentare, a afirmat că își va da demisia în alb dacă AUR se va alia cu PSD: „Nu o să mă vadă în alianță cu PSD și le dau demisia mea în alb dacă fac vreo alianță cum a făcut PSD și Klaus Iohannis și le trădez speranțele”. Aceste schimbări de discurs ridică semne de întrebare privind coerența și direcția strategică a partidului condus de Simion.