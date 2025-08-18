Politica

Sorin Grindeanu respinge o alianță cu AUR: „Cât sunt eu președinte, PSD nu guvernează cu ei”

Sorin Grindeanu respinge o alianță cu AUR: „Cât sunt eu președinte, PSD nu guvernează cu ei”Sorin Grindeanu/ Sursa foto EVZ
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a respins categoric ideea unei alianțe cu partidul AUR, condus de George Simion.

Grindeanu respinge ferm orice colaborare cu AUR

Reacția vine după ce liderul AUR a lansat public o invitație către social-democrați pentru formarea unei viitoare coaliții de guvernare, în care Călin Georgescu să fie propus ca prim-ministru.

Grindeanu a subliniat că o astfel de colaborare este exclusă în timpul mandatului său la conducerea PSD. „Nu vă supărați, noi am decis în urmă cu două luni să intrăm în această coaliție și decizia am luat-o într-un for cât se poate de larg, este un partid serios, nu facem decizii pe picior”, a declarat liderul social-democrat.

Potrivit lui Grindeanu, decizia de a rămâne alături de partenerii actuali de guvernare reflectă voința unei majorități solide din interiorul partidului.

Meteorologii avertizează: caniculă și furtuni până la final de august
Meteorologii avertizează: caniculă și furtuni până la final de august
Zelenski la Casa Albă. Întâlnire decisivă pentru pacea din Ucraina. Trump promite garanții de securitate similare cu Articolul 5 NATO
Zelenski la Casa Albă. Întâlnire decisivă pentru pacea din Ucraina. Trump promite garanții de securitate similare cu Articolul 5 NATO

George Simion își dorește o alianță cu PSD

George Simion a declarat recent că AUR ar fi dispus să guverneze alături de PSD. Asta dacă propunerea pentru funcția de premier ar fi Călin Georgescu.

„PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român. Să accepte o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu”.

El a reiterat convingerea că alegerile prezidențiale din 2024 au fost fraudate, deși nu a prezentat dovezi concrete: „Chiar dacă nu am dovezi, eu consider că acest scrutin a fost fraudat și sper să apară și mai multe voci din poporul român care să se ralieze acestei opinii”. Declarațiile vin într-un context tensionat, în care Simion încearcă să-și redefinească poziția politică după rezultatele controversate ale alegerilor.

Contradicții în discursul AUR

Afirmațiile recente ale lui George Simion intră în contradicție cu pozițiile exprimate anterior. În 2022, liderul AUR susținea că nu va face alianțe cu „partidele vechi” și promitea că va demisiona dacă va exista o colaborare cu PSD sau PNL.

„Aseară am spus clar la televizor că AUR face alianță doar cu partide noi. Azi presa titrează: AUR se aliază cu PSD și PNL”, scria atunci Simion într-o postare. De asemenea, în toamna lui 2024, înainte de alegerile parlamentare, a afirmat că își va da demisia în alb dacă AUR se va alia cu PSD: „Nu o să mă vadă în alianță cu PSD și le dau demisia mea în alb dacă fac vreo alianță cum a făcut PSD și Klaus Iohannis și le trădez speranțele”. Aceste schimbări de discurs ridică semne de întrebare privind coerența și direcția strategică a partidului condus de Simion.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:54 - Meteorologii avertizează: caniculă și furtuni până la final de august
20:52 - Zelenski la Casa Albă. Întâlnire decisivă pentru pacea din Ucraina. Trump promite garanții de securitate similare cu ...
20:48 - O afacere din linii și emoții! ESHTE întâlnește UMBR/A CONCEPT by Alina Pușcaș într-o metaforă purtabilă
20:41 - Cătălin Botezatu, din nou singur: „Nu mai am nervi să înțeleg o puștoaică”
20:32 - Ceasul lui Grindeanu. De la „luxul de 90.000 de euro” la realitatea unui Breitling care se vinde second-hand și cu 40...
20:23 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 19 august 2025. The Old Farmer’s Almanac: Cum va fi iarna 2025-2026

Proiecte speciale