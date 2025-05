Politica Simion revendică un rol în ascensiunea lui Nicușor Dan. L-am susținut, dar acum am semne de întrebare







Candidatul AUR la alegerile prezidenţiale, George Simion, a povestit cum l-a cunoscut pe actualul primar general al Capitalei Nicuşor Dan. El a declarat că în 2012 a lipit afişe și abțipilduri pentru Primăria Capitalei.

George Simion a spus că l-a ajutat pe Nicușor Dan

„Ba cred că am participat la viitorul om politic Nicuşor Dan. Da, cred că am avut rolul meu. Eram student, mă implicam în diferite campanii civice. Eu am făcut, împreună cu prieteni de-ai mei, acea campanie pentru eroii de la Revoluţie, cu mâna, «Eroii nu mor niciodată», «Decembrie '89, Eroii nu mor niciodată».

Am fost la prima ediţie a Fân Festului de la Roşia Montană şi o temă dragă pentru mine, ca student şi ca om care din spirit de frondă şi-a întemeiat un grup din acesta civic, numit Noii Golani, în memoria «golanilor» din Piaţa Universităţii, m-am implicat şi în chestiunea legată de patrimoniul din Bucureşti.

Era în acel moment un proiect megalomanic al lui Videanu, voia să facă nişte blocuri în Piaţa Revoluţiei şi era chestiunea cu Catedrala «Sfântul Iosif» şi au început bucureştenii să ia atitudine, să se organizeze. Era un grup de Yahoo, erau la modă atunci grupurile de Yahoo, Grupul Civic Bucureşti, unde nu era mare organizare.

Noi ne implicam şi cu Basarabia, şi cu Roşia Montană, şi cu Eroii Revoluţiei, şi cu Asociaţia 21 Decembrie, şi eu cu prietenii mei l-am propus pe Nicuşor Dan, pentru că erau în lipsă de organizare, l-am propus că ar fi o figură bună să înceapă demersurile constructive. (...) L-am girat, da”, a povestit George Simion, marţi, într-un interviu la Digi 24.

A lipit afișe și abţibilduri

Liderul AUR a declarat că l-a sprijinit pe Nicușor Dan în 2012 pentru că dorea figuri noi în spațiul politic românesc. Simion a mai spus că nu a vrut să se implice politic până în 2019.

”Când a candidat prima oară în 2012 pentru Primăria Bucureştiului (...), am lipit afişe, abţibilduri de fapt erau, cu Nicuşor Dan. A luat 9% în 2012. Nu am vrut să mă implic politic eu, personal, până în anul 2019, dar îmi doream sprijinirea unor figuri noi, nepătate, în spaţiul politic românesc”, a declarat George Simion.

Întrebat dacă Nicuşor Dan a rămas nepătat, Simion a răspuns: ”Nu ştiu, sunt unele semne de întrebare pe care domnul Nicuşor Dan nu le-a explicat”. Întrebat dacă astăzi l-ar fi votat pe Nicuşor Dan în situaţia în care nu ar fi fost el însuşi candidat, Simion a replicat: ”Categoric nu”.

Și candidatul independent Nicușor Dan a explicat cum l-a cunoscut pe George Simion. ”Noi ne ştim de vreo 20 de ani, de când protestam pentru Cathedral Plazza, pentru lucruri de urbanism din Bucureşti”, a declarat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan consideră că George Simion joacă un rol

Primarul general al Capitalei a declarat că Simion joacă un rol și că nu este un candidat anti-sistem așa cum pretinde.

„Atunci când l-am cunoscut, acum 20 de ani, aveam o relaţie absolut normală. Adică eram nişte tineri care protestam împotriva diferitelor lucruri rele care se întâmplau în Bucureşti, demolări, lucruri din astea pe zona urbană.

Era un loc în care făceam nişte meshuri cu spray pe pânză, eram într-un cerc de amici. Mi se pare că de câţiva ani domnul Simion joacă într-un rol. Adică nu mai este cineva cu care acelaşi lucru îl discuţi şi în privat şi în spaţiu public. Mi se pare că joacă un rol”, a mai declarat Nicuşor Dan.