Politica

Fifor, după reuniunea NATO: „De patru ani, Marea Neagră e zonă de conflict. În sfârșit, România a reacționat"

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Fifor, după reuniunea NATO: „De patru ani, Marea Neagră e zonă de conflict. În sfârșit, România a reacționat"NATO / sursa: nato.it
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Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a salutat miercuri rezultatele reuniunii Consiliului Nord-Atlantic de la sediul NATO de la Bruxelles, unde aliații au exprimat ferm solidaritatea cu România după incidentele recente cu drone. Șeful statului consideră că este important ca NATO să își întărească prezența și capabilitățile în România, inclusiv în domeniul contracarării dronelor aeriene și maritime. De asemenea, a fost agreată accelerarea proiectelor NATO în materie de răspuns la amenințările prezentate de drone, astfel încât la Summitul de la Ankara să poată fi aprobate măsuri de sprijin pentru aliații vizați.

„În sfârșit, România a reacționat"

Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, a comentat rezultatele reuniunii, arătând că România a făcut-o exact acolo unde contează cel mai mult: în Consiliul Nord-Atlantic al NATO. „După incidentul grav de la Galați, când o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe, m-am întrebat de ce Bucureștiul nu a cerut activarea Articolului 4 al Tratatului NATO pentru consultări între aliați privind situația de securitate de la Marea Neagră. Sau, cel puțin, de ce nu a solicitat o dezbatere formală în Consiliul Nord-Atlantic. A urmat incidentul de la Constanța. M-am întrebat din nou de ce nu există un semnal politic și strategic ferm din partea României. De ce nu avem un CSAT dedicat? De ce nu cerem explicit ca securitatea la Marea Neagră să devină o prioritate aliată?", a declarat Fifor.

Mihai Fifor

Mihai Fifor. Sursă foto: Facebook

Consiliul Nord-Atlantic, forumul unde se decid prioritățile NATO

Fifor a explicat că Consiliul Nord-Atlantic este principalul organism decizional al Alianței, forumul în care statele membre discută și decid asupra celor mai importante probleme de securitate și apărare: „Cu alte cuvinte, locul unde se stabilesc prioritățile strategice ale Alianței".

În cadrul unei sesiuni dedicate, ambasadorul României la NATO, Dănuț Neculaescu, a adus în discuție situația de securitate de la Marea Neagră, amenințarea tot mai mare reprezentată de drone și necesitatea consolidării sprijinului aliat pentru România. „Mesajul este unul extrem de important: securitatea României este securitatea NATO, iar ceea ce se întâmplă la Marea Neagră nu mai poate fi tratat ca o problemă periferică", a mai spus  Fifor, pe pagina sa de Facebook.

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Concluziile reuniunii

Concluziile reuniunii sunt, potrivit lui Fifor, cât se poate de clare: solidaritate deplină cu România, sprijin pentru dezvoltarea capabilităților necesare contracarării amenințărilor generate de drone, protejarea infrastructurii critice și o atenție sporită acordată regiunii Mării Negre în perspectiva Summitului NATO de la Ankara. „Am spus-o și la Vilnius, în plenul Adunării Parlamentare a NATO: nu poate exista un flanc estic puternic fără o atenție egală acordată Mării Baltice și Mării Negre. Echilibrarea posturii de apărare și descurajare pe întregul Flanc Estic este esențială pentru credibilitatea Alianței", a afirmat fostul ministru.

Mihai Fifor: „De patru ani, Marea Neagră este o zonă de conflict militar deschis"

Fifor l-a felicitat pe  ambasadorul Dănuț Neculaescu pentru efortul de a aduce temele de maximă urgență pentru România pe agenda Consiliului Nord-Atlantic. „Este exact genul de demers diplomatic de care avem nevoie într-un moment în care războiul de la Marea Neagră produce efecte directe asupra securității naționale a României", a declarat acesta.

„De patru ani, Marea Neagră este o zonă de conflict militar deschis, aflată în imediata vecinătate a teritoriului aliat. Este firesc ca NATO să acorde acestei regiuni atenția, resursele și capabilitățile pe care situația de securitate le impune. Iar atunci când România solicită o atenție aliată mai mare pentru regiunea Mării Negre, nu cere privilegii și nici tratament special. Cere un răspuns adecvat la realității de securitate din regiune", a concluzionat Fifor.

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