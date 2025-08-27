Politica George Simion, provocare xenofobă. Întreabă într-un sondaj dacă niște străini ar trebui expulzați







George Simion, liderul AUR, a provocat o dezbatere publică intensă după ce a distribuit un sondaj pe Facebook, în care întreabă internauții dacă anumite persoane străine ar trebui expulzate din România. Acțiunea a fost declanșată de un videoclip în care, potrivit postării, un grup de bărbați de culoare vânează lebede pe râul Argeș.

Într-un videoclip distribuit de George Simion, este surprins un grup de bărbați pe malul unui râu, implicați în vânarea unor păsări sălbatice.

În fundal, un bărbat comentează: „Pakistanezi au venit pe Argeș și au prins gâsca, a aruncat cu pietre și bețe după ea... rață, lebădă, ce e... Mai sunt unii acolo care vor să o prindă pe cealaltă. Uită, că le mănâncă, sau ce le face... Doamne ferește! Bă, ăștia nu sânt sănătoși... Au furat, au luat lebedele, le-au prins”

Cu câteva zile în urmă, deputatul AUR, Dan Tănasă, a lansat un mesaj, îndemnând publicul să refuze comenzile care nu sunt livrate de români și să nu mai încurajeze importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. „Refuzați comanda, dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!

La doar câteva zile după apelul deputatului AUR, un livrator de mâncare străin a fost agresat în București. Norocul bărbatului a fost prezența unui polițist aflat în timpul liber, care a intervenit imediat, prevenind escaladarea violenței.

Poliția Ilfov a anunțat că două lebede albe, aflate într-o stare fragilă de sănătate, au fost salvate de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, după ce au fost descoperite într-o gospodărie din comuna Copăceni, în apropierea râului Argeș. Păsările protejate de lege fuseseră capturate de mai multe persoane și au fost preluate de un centru de reabilitare, unde vor primi îngrijiri până la reintegrarea în mediul natural.

Cinci tineri cu vârste între 21 și 33 de ani sunt cercetați pentru rănirea și capturarea intenționată a animalelor, sub supravegherea unui procuror de la Judecătoria Cornetu. Legislația protejează strict lebedele, interzicând uciderea, capturarea sau perturbarea habitatului acestora.