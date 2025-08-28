Politica Dan Tănasă, încă un derapaj după agresarea livratorului din Bangladesh: România, o colonie de muncă ieftină







Dan Tănasă, senatorul USR care i-a îndemnat pe Facebook pe români să refuze comenzile livrate de străini, a venit cu o reacție după ce un bărbat din Bangladesh a fost lovit de un tânăr care i-a cerut să se întoarcă în ţara lui. După ce a stârnit un val de critici, Tănasă nu a ieșit să-și ceară scuze, ci să critice Poliția Română. „De ce se ajunge ca un polițist aflat în timpul liber să fie singurul care intervine pentru a salva un om pe stradă”, s-a întrebat Tănase.

„Am citit relatările apărute în presa „independentă” despre presupusul „efect” al postărilor mele. Mă bucur să constat că, pentru unii jurnaliști, Dan Tanasă este o forță atât de mare încât ar putea genera instantaneu incidente pe străzile din București. Poate, dacă aș avea o asemenea putere, aș folosi-o să aduc spitale în fiecare oraș, autostrăzi peste Carpați și salarii decente pentru români.

Din păcate, realitatea este mai simplă și mult mai tristă: violența stradală din București și din alte orașe nu are nevoie de postările mele ca să existe. Ea este rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor pe care presa obedientă le-a protejat ani de zile”, a scris Dan Tănasă.

Mai mult, senatorul critică Poliția Română și dă lecții de civism: „Ceea ce spun, și o voi repeta ori de câte ori este nevoie, este că România trebuie să fie o țară sigură pentru cetățenii săi. Pentru românii care muncesc cinstit aici, pentru copiii care merg la școală, pentru bătrânii care ies la plimbare. Iar când spun că nu putem accepta importul de nesiguranță și de practici sălbatice, nu atac pe nimeni pe criterii de origine, ci spun un adevăr de bun-simț: legea trebuie respectată, iar cine nu o respectă trebuie să plătească.

Jurnaliștii care încearcă să facă legătura între mesajele mele și un incident punctual ar trebui să fie preocupați mai degrabă de întrebările esențiale: de ce se ajunge ca un polițist aflat în timpul liber să fie singurul care intervine pentru a salva un om pe stradă? Unde sunt instituțiile statului? Unde sunt mecanismele de prevenție? Cine răspunde pentru faptul că în orașele României nu mai există siguranță, ci doar improvizație și noroc? Cum de legea funcționează pentru unii, dar pentru alții nu?”

Senatorul Tănasă se erijează în apărător al românilor: „Eu, Dan Tanasă, nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriți în propria lor țară. Nu voi înceta să denunț planurile guvernanților de a transforma România într-o colonie de forță de muncă ieftină, fără reguli și fără respect pentru cetățenii săi. Și dacă acest lucru deranjează, înseamnă că ating exact punctele nevralgice pe care unii încearcă cu disperare să le ascundă. Am fost, sunt și voi rămâne un apărător al dreptului românilor de a trăi în siguranță, în demnitate și cu respect în propria lor țară. Restul e zgomot de fond”.

Un cetățean din Bangladesh, care livra produse cu bicicleta în București, a fost agresat de un tânăr de 20 de ani. Agresorul i-a cerut victimei să „se întoarcă în țara lui”, numindu-l „invadator”, și a filmat întreaga scenă cu telefonul. Incidentul a fost surprins de un polițist de la Secția 7, aflat în timpul liber, care a intervenit imediat, imobilizând agresorul.

Tânărul a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, la propunerea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Potrivit procurorilor, agresorul l-a lovit cu pumnul în zona feței pe bărbatul din Bangladesh, provocându-i leziuni traumatice care necesită 1-2 zile de îngrijiri medicale. Victima este în continuare cercetată pentru loviri sau alte violențe.

Un videoclip al agresiunii, inclusiv al intervenției polițistului, a fost publicat de Marian Godină pe Facebook. În imagini se vede cum tânărul se apropie de livrator și îl lovește în timp ce îi spune să plece din țară.

„Pe 26 august 2025, un polițist din cadrul Secției 7, aflat în timpul liber, a surprins în flagrant un tânăr care agresa fizic un cetățean străin. Polițistul a intervenit prompt și eficient, imobilizând agresorul care încercase să fugă. Ulterior, colegii săi din Secția 7 i-au acordat sprijin, iar tânărul a fost dus la secție pentru continuarea cercetărilor”, a transmis Poliția Capitalei.

Săptămâna trecută, polițistul Marian Godină a anunțat că a depus plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru incitare la violență, ură sau discriminare. „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a fost mesajul lui Dan Tănasă.