Politica Preotul Francisc Doboș îi dă o lecție usturătoare lui Dan Tanasă, AUR: Livratorul „dac neaoș din Nigeria”







Părintele Francisc Doboș, paroh la Biserica Sacré-Cœur din București, a făcut un anunț inedit pe pagina sa de Facebook și cu tentă ironică, după ce deputatul AUR Dan Tanasă a spus că românii ar trebui să refuze comenzile livrate de străini. „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a fost mesajul lui Tănasă.

Părintele Doboș a povestit că un bărbat, despre care a spus că este „un dac neaoș din Nigeria”, a venit să se spovedească. Bărbatul se află de doar două săptămâni în România și a participat la Sfânta Liturghie, împărtășindu-se, după care l-a rugat pe părintele Doboș să-l binecuvânteze pe el, dar și munca și rucsacul său pentru livrările de mâncare.

„Un dac neaoș din Nigeria a venit ieri să se spovedească. E în România de două săptămâni. Azi a participat la Sf. Liturghie, s-a împărtășit, iar la sfârșit m-a rugat să-l binecuvântez pe el, să-i binecuvântez munca și rucsacul pentru livrarea de mâncare”, a scris părintele, citând și un pasaj din Evanghelia după Luca (13, 29-30):

„Și vor veni de la răsărit și de la apus, de la miazănoapte și de la miazăzi și vor fi așezați la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și, iată, unii dintre cei din urmă vor fi primii, iar unii dintre primii vor fi ultimii!”

Deputatul AUR Dan Tanasă a stârnit controverse după ce a scris pe Facebook: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”

Mesajul său a generat reacții puternice în mediul online. Polițistul Marian Godină a depus o plângere penală împotriva lui Tanasă, iar Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat.

Godină a a anunțat că a făcut plângerea pentru săvârșirea infracțiunii de „incitarea la violență, ură sau discriminare”, conform articolului 369 din Codul Penal. El a arătat că postarea lui Tanasă incită clar la discriminarea muncitorilor din Asia și Africa și a oferit drept probe capturi de ecran de pe pagina deputatului.

„Vă rog să dispuneți cercetarea penală a faptei semnalate și tragerea la răspundere penală a persoanei responsabile”, a mai scris Godină pe Facebook.