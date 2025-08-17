Politica Ionuț Stroe: Mi-aș fi dorit să fim invitați la consultările restrânse dintre SUA și europeni







Ionuț Stroe, membru al Comisiei pentru Politică Externă din Camera Deputaților, crede că România trebuie să fie mai implicată în negocierile privind pacea în Ucraina. De asemenea, el spune că și-ar fi dorit ca România să aibă reprezentanți la consultările dintre SUA și liderii europeni.

Ionuț Stroe a apreciat inițiativa unui dialog între Donald Trump și Vladimir Putin privind pacea în Ucraina, însă a criticat atitudinea liderului rus.

„Indiferent de percepții și poziționări, trebuie să apreciem încercările reale de a opri un război devastator pentru întreaga regiune. Desigur, așteptările trebuie gestionate cu prudență și reținere. Președintele Putin a reiterat aceleași teze neconvingătoare, demonstrând încă o dată că nu își dorește cu adevărat pacea”, afirmă el.

În acest context, reprezentantul Comisiei pentru Politică Externă din Camera Deputaților susține că România a fost lăsată pe dinafară.

„În calitate de membru al Comisiei pentru Politică Externă mi-aș fi dorit însă ca România să fie mai implicată în acest proces. Mi-aș fi dorit să fim invitați la consultările restrânse dintre Statele Unite și liderii europeni din aceste zile și să facem demersuri consistente pentru a fi acolo”, mai spune el.

Ionuț Stroe a atras atenția că România a fost exclusă din convorbirea telefonică recentă dintre președintele Donald Trump și liderii europeni, în care s-a discutat despre întâlnirea cu Vladimir Putin de la Alaska, și, implicit, nu a făcut parte din declarația publică ulterioară a europenilor.

În schimb, Polonia a fost prezentă la discuții.

„De exemplu, Polonia, stat vecin cu Ucraina, exact ca România, a participat la aceste discuții. Avem tot dreptul să fim la masa discuțiilor, având în vedere poziția geopolitică esențială a României și sprijinul constant pe care l-am oferit Ucrainei”, mai arată acesta.

Stroe a subliniat că poziția strategică a României și sprijinul constant pentru Ucraina justifică participarea țării la astfel de consultări și a cerut implicarea activă a României în viitoarele negocieri restrânse.

„Sper ca acest lucru să fie remediat în perioada următoare, iar România să participe activ la viitoarele consultări restrânse. Trebuie să cerem acest lucru, nu să așteptăm ca alții să ne reprezinte interesele”, a fost mesajul lui Ionuț Stroe.

Stroe a amintit că România a participat anterior, în 2022 și 2023, la consultări restrânse organizate de Președintele SUA, alături de lideri ai Statelor Unite, Germaniei, Italiei, Marii Britanii, Canadei, Japoniei, Franței, Poloniei și reprezentanți ai NATO.

„Aceste exemple arată clar că România a fost, până recent, un partener activ și recunoscut în aceste formate restrânse. Nu există niciun motiv pentru care să nu putem reveni acolo, dacă avem inițiativa și voința politică necesare. Sunt convins că și acum se pot face demersuri similare. Totul depinde de dorința noastră de a fi acolo – și eu cred că vrem acest lucru”, a scris el pe Facebook.