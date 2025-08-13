International Trump și liderii europeni, strategii comune înainte de summitul din Alaska







Donald Trump poartă discuții strategice cu liderii europeni înaintea summitului de vineri cu Vladimir Putin, într-o schimbare vizibilă față de abordarea sa solitară obișnuită.

Întâlnirile și convorbirile telefonice recente indică o nouă deschidere a Casei Albe către partenerii de pe continent, însă aliații Ucrainei rămân rezervați, nefiind convinși că aceste consultări vor influența ferm poziția americană față de Moscova, potrivit Politico.

Înaintea întâlnirii oficiale cu liderul de la Kremlin, președintele american a intensificat schimbul de opinii cu oficiali europeni de rang înalt. Miercuri, la inițiativa Germaniei, este programată o conferință telefonică între Washington și mai mulți lideri europeni, menită să consolideze o linie comună în privința Rusiei.

Această coordonare vine după ce trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a discutat săptămâna trecută cu Vladimir Putin, urmată de mai multe convorbiri în care oficialii americani au prezentat partenerilor europeni propunerile ruse. Sâmbătă, la Londra, consilierii naționali de securitate ai mai multor țări s-au reunit pentru a evalua situația și a stabili următorii pași.

Deși această intensificare a dialogului este privită ca un semn pozitiv, mai mulți oficiali europeni avertizează că rămâne de văzut dacă Washingtonul este dispus să ia în considerare pozițiile aliaților.

Un diplomat european, sub protecția anonimatului, a declarat că principala întrebare este dacă discuțiile vor avea un caracter real și constructiv sau dacă vor rămâne simple exerciții de imagine.

Surse diplomatice indică faptul că statele europene încearcă să convingă administrația americană să adopte o linie mai dură față de Kremlin, în special în contextul războiului din Ucraina. Există temeri că o eventuală deschidere excesivă către Moscova ar putea submina sancțiunile și unitatea transatlantică.

Specialiștii în relații internaționale subliniază că această schimbare de ton a președintelui american ar putea avea implicații semnificative în peisajul geopolitic actual. Dacă Trump integrează recomandările europene în strategia sa, summitul cu Putin ar putea marca o reafirmare a frontului comun Occident–Ucraina.

În caz contrar, diferențele de viziune dintre SUA și UE ar putea deveni mai vizibile, afectând atât politica de sancțiuni, cât și percepția coeziunii NATO.

Pe plan global, o eventuală reconciliere parțială între Washington și Moscova, fără un acord clar privind conflictul din Ucraina, ar putea genera reașezări de alianțe și recalculări în capitalele europene.