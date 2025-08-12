Viktor Orban: Trump și Putin negociază viitorul Europei. Ucraina a pierdut războiul
- Maria Dima
- 12 august 2025, 23:23
Preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, vor discuta la summitul programat vineri în Alaska nu doar războiul din Ucraina, ci și subiecte economice de interes global, a declarat marți premierul Ungariei, Viktor Orban.
Într-un interviu acordat canalului de YouTube „Patriota”, Orban a menționat că una dintre întrebările momentului este dacă, după actualele conflicte, se va contura o economie mondială unificată, bazată pe un nou echilibru, sau o economie fragmentată în blocuri.
Viktor Orban: Summitul din Alaska va include și alte tem
Premierul ungar a afirmat că Statele Unite și Europa „s-au înrădăcinat singure într-un război” în timp ce alte probleme globale au trecut pe plan secund. Potrivit acestuia, președintele Trump încearcă să schimbe situația și să rezolve problemele nerezolvate pe rând.
Orban a susținut că, deși războiul ruso-ucrainean este important, summitul din Alaska va include și alte teme „la fel sau chiar mai importante”. El a precizat că a discutat luni la telefon cu Donald Trump, cu care împărtășește o orientare ideologică similară.
Premierul ungar: Europa a pierdut șansa de a negocia cu Putin
„Ucrainenii au pierdut războiul. Rusia a câștigat acest război”, a spus premierul ungar, adăugând că singura necunoscută este momentul și condițiile în care Occidentul va recunoaște acest lucru.
Orban a afirmat că Europa a pierdut șansa de a negocia direct cu Vladimir Putin în timpul administrației Joe Biden și riscă acum să fie exclusă din deciziile pe care le-ar putea lua liderii rus și american. „Dacă nu ești la masa negocierilor, ești în meniu”, a comentat acesta.
Poziția față de declarația comună a UE
Viktor Orban este singurul lider european care nu a semnat declarația comună a statelor UE ce sprijină poziția Ucrainei înaintea summitului Trump-Putin. Documentul, pe care Orban l-a calificat drept „ridicol și patetic”, cere ca negocierile semnificative privind Ucraina să aibă loc numai după ce Rusia acceptă o încetare a focului sau reducerea ostilităților.
Textul solicită implicarea directă a Ucrainei în negocieri și reafirmă că frontierele „nu pot fi schimbate prin forță”, după ce Donald Trump a sugerat posibilitatea unui schimb de teritorii ca bază pentru un acord de pace.
