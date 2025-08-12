International Viktor Orban: Trump și Putin negociază viitorul Europei. Ucraina a pierdut războiul







Preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, vor discuta la summitul programat vineri în Alaska nu doar războiul din Ucraina, ci și subiecte economice de interes global, a declarat marți premierul Ungariei, Viktor Orban.

Într-un interviu acordat canalului de YouTube „Patriota”, Orban a menționat că una dintre întrebările momentului este dacă, după actualele conflicte, se va contura o economie mondială unificată, bazată pe un nou echilibru, sau o economie fragmentată în blocuri.

Premierul ungar a afirmat că Statele Unite și Europa „s-au înrădăcinat singure într-un război” în timp ce alte probleme globale au trecut pe plan secund. Potrivit acestuia, președintele Trump încearcă să schimbe situația și să rezolve problemele nerezolvate pe rând.

Orban a susținut că, deși războiul ruso-ucrainean este important, summitul din Alaska va include și alte teme „la fel sau chiar mai importante”. El a precizat că a discutat luni la telefon cu Donald Trump, cu care împărtășește o orientare ideologică similară.

„Ucrainenii au pierdut războiul. Rusia a câștigat acest război”, a spus premierul ungar, adăugând că singura necunoscută este momentul și condițiile în care Occidentul va recunoaște acest lucru.

Orban a afirmat că Europa a pierdut șansa de a negocia direct cu Vladimir Putin în timpul administrației Joe Biden și riscă acum să fie exclusă din deciziile pe care le-ar putea lua liderii rus și american. „Dacă nu ești la masa negocierilor, ești în meniu”, a comentat acesta.

Viktor Orban este singurul lider european care nu a semnat declarația comună a statelor UE ce sprijină poziția Ucrainei înaintea summitului Trump-Putin. Documentul, pe care Orban l-a calificat drept „ridicol și patetic”, cere ca negocierile semnificative privind Ucraina să aibă loc numai după ce Rusia acceptă o încetare a focului sau reducerea ostilităților.

Textul solicită implicarea directă a Ucrainei în negocieri și reafirmă că frontierele „nu pot fi schimbate prin forță”, după ce Donald Trump a sugerat posibilitatea unui schimb de teritorii ca bază pentru un acord de pace.