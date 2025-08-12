International

Viktor Orban: Trump și Putin negociază viitorul Europei. Ucraina a pierdut războiul

Viktor Orban: Trump și Putin negociază viitorul Europei. Ucraina a pierdut războiulViktor Orban și Vladimir Putin. Sursa foto: Viktor Orban/ Facebook
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, vor discuta la summitul programat vineri în Alaska nu doar războiul din Ucraina, ci și subiecte economice de interes global, a declarat marți premierul Ungariei, Viktor Orban.

Într-un interviu acordat canalului de YouTube „Patriota”, Orban a menționat că una dintre întrebările momentului este dacă, după actualele conflicte, se va contura o economie mondială unificată, bazată pe un nou echilibru, sau o economie fragmentată în blocuri.

Viktor Orban: Summitul din Alaska va include și alte tem

Premierul ungar a afirmat că Statele Unite și Europa „s-au înrădăcinat singure într-un război” în timp ce alte probleme globale au trecut pe plan secund. Potrivit acestuia, președintele Trump încearcă să schimbe situația și să rezolve problemele nerezolvate pe rând.

Orban a susținut că, deși războiul ruso-ucrainean este important, summitul din Alaska va include și alte teme „la fel sau chiar mai importante”. El a precizat că a discutat luni la telefon cu Donald Trump, cu care împărtășește o orientare ideologică similară.

Condamnarea care a ruinat o viață. Povestea reală care a devenit o tragedie demnă de teatru
Condamnarea care a ruinat o viață. Povestea reală care a devenit o tragedie demnă de teatru
Relația balerinei Vica, desfășurată în secret, a stârnit ecouri puternice
Relația balerinei Vica, desfășurată în secret, a stârnit ecouri puternice

Premierul ungar: Europa a pierdut șansa de a negocia cu Putin

Donald Trump și Vladimir Put

Trump, Putin. Sursa foto: x.com

„Ucrainenii au pierdut războiul. Rusia a câștigat acest război”, a spus premierul ungar, adăugând că singura necunoscută este momentul și condițiile în care Occidentul va recunoaște acest lucru.

Orban a afirmat că Europa a pierdut șansa de a negocia direct cu Vladimir Putin în timpul administrației Joe Biden și riscă acum să fie exclusă din deciziile pe care le-ar putea lua liderii rus și american. „Dacă nu ești la masa negocierilor, ești în meniu”, a comentat acesta.

Poziția față de declarația comună a UE

Viktor Orban este singurul lider european care nu a semnat declarația comună a statelor UE ce sprijină poziția Ucrainei înaintea summitului Trump-Putin. Documentul, pe care Orban l-a calificat drept „ridicol și patetic”, cere ca negocierile semnificative privind Ucraina să aibă loc numai după ce Rusia acceptă o încetare a focului sau reducerea ostilităților.

Textul solicită implicarea directă a Ucrainei în negocieri și reafirmă că frontierele „nu pot fi schimbate prin forță”, după ce Donald Trump a sugerat posibilitatea unui schimb de teritorii ca bază pentru un acord de pace.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:50 - Condamnarea care a ruinat o viață. Povestea reală care a devenit o tragedie demnă de teatru
23:35 - Liber la drone pentru populație, de teama Rusiei. Program de instruire lansat în Lituania
23:23 - Viktor Orban: Trump și Putin negociază viitorul Europei. Ucraina a pierdut războiul
23:14 - Adopția în Republica Moldova. Ghid complet pentru părinții care vor să ofere o familie
23:03 - Fericire la Casa Regală, după ce prințesa a dat naștere unui nou copil
22:52 - Constantin I. Iliescu, primarul dintre inundații, incendii și un complot istoric

Proiecte speciale