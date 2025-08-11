International Alaska, statul american care va găzdui un summit istoric. Legătura cu Rusia







Alaska va găzdui summitul ruso-american în care Vladimir Putin și Donald Trump se vor întâlni pentru a discuta aspecte critice ale relațiilor bilaterale și situația tensionată din Ucraina. Alegerea statului american Alaska ca loc al acestei întâlniri confirmă atât caracterul strategic, cât și simbolic al evenimentului, care ar putea influența evoluțiile geopolitice la scară globală.

Anunțul oficial privind desfășurarea summitului între Rusia și Statele Unite în Alaska a fost făcut recent de consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov. Alaska, cu poziția sa geografică unică, aproape de teritoriul rus, oferă o platformă logistică și diplomatică deosebită pentru această întâlnire de importanță majoră. Zborul dintre Moscova și Anchorage durează aproape nouă ore, iar această distanță nu face decât să sublinieze complexitatea pregătirilor.

Locația este, în plus, un punct neutru și sigur pentru ambele părți, evitând spațiile aeriene ale statelor considerate ostile. Alaska oferă astfel un cadru favorabil pentru discuții directe, cu posibilitatea unor negocieri discrete, un aspect crucial având în vedere mandatul internațional de arest emis pe numele lui Putin.

Discuțiile programate în Alaska vor aborda teme sensibile, precum sancțiunile economice impuse Rusiei, influența NATO în Europa și căutarea unui armistițiu în conflictul din Ucraina. Deși administrația americană a declarat deschisă posibilitatea dialogului, rămâne incertă prezența reprezentanților ucraineni la masa negocierilor, întrucât liderul rus ar prefera discuții directe cu omologul american.

Organizarea summitului implică și o logistică complexă, dat fiind că Alaska este un stat cu o infrastructură adaptată pentru întâlniri oficiale, dar aflat la mare distanță de centrele europene ale crizei. Oficialii americani au subliniat că reuniunea din Alaska reprezintă o oportunitate pentru resetarea relațiilor bilaterale și pentru găsirea unor soluții pragmatice în cadrul unui dialog sincer.

Statul american Alaska, cumpărat de SUA de la Rusia în 1867, are o semnificație istorică aparte, ceea ce conferă întâlnirii un plus de simbolism.Asistentul prezidențial rus, Iuri Ușakov, a declarat că alegerea locației este „foarte logică”, subliniind faptul că cele două țări sunt vecine, despărțite doar de Strâmtoarea Bering.

„Ni se pare firesc ca delegația noastră să poată traversa Strâmtoarea Bering, iar un summit atât de important și așteptat între liderii celor două țări să aibă loc în Alaska”, a explicat Ușakov.

Ultima dată când Alaska a fost în centrul atenției în plan diplomatic american a fost în martie 2021, când echipa diplomatică și de securitate națională a președintelui Joe Biden s-a întâlnit cu omologii chinezi la Anchorage.

Acea întâlnire a fost marcată de tensiuni, chinezii acuzând partea americană de „condescendență și ipocrizie”, potrivit BBC.