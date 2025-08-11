International Summitul Trump-Putin din Alaska. Posibila prezență a lui Zelenski, condiționată de Trump







Volodimir Zelenski ar putea lua parte la întâlnirea programată pe 15 august în Alaska între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, potrivit ambasadorului american la NATO, Matthew Whitaker. Participarea liderului ucrainean ar fi susținută de state europene, însă decizia finală aparține lui Donald Trump, a precizat oficialul.

Într-un interviu acordat postului CNN, Matthew Whitaker a afirmat că această posibilitate este reală. „Da, cred fără îndoială că este posibil”, a spus diplomatul, răspunzând unei întrebări privind o eventuală prezență a lui Zelenski la summit.

Ambasadorul a subliniat că încheierea unui acord necesită implicarea tuturor părților relevante. „Cu siguranță nu poate exista un acord dacă toate părțile implicate nu l-au semnat. Și, evident, prioritatea absolută este să se pună capăt războiului”, a declarat Matthew Whitaker.

Liderii Uniunii Europene și ai principalelor state europene au subliniat din nou importanța implicării Ucrainei în discuțiile dintre Statele Unite și Rusia, în contextul apropierii summitului planificat între președinții Donald Trump și Vladimir Putin.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care deocamdată se știe că nu va lua parte la summitul respectiv, a lansat un apel către principalii săi parteneri europeni – în special Franța, Germania și Regatul Unit – pentru a contura o poziție comună în contextul excluderii lor de la actualele negocieri.

În acest sens, miniștrii de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene urmează să participe luni la o „reuniune extraordinară” în format videoconferință, alături de omologul lor ucrainean.

Numai că, ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că decizia finală privind o eventuală invitație adresată președintelui ucrainean Volodimir Zelenski îi va aparține fostului președinte Donald Trump.

Într-o intervenție la CNN, Whitaker a mai precizat că, dacă Trump va considera oportună o astfel de inițiativă, aceasta va fi pusă în aplicare. Totuși, el a subliniat că, până în prezent, nu a fost luată nicio decizie oficială în acest sens, relatează CNN.