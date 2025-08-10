International

Trump a numit un nou ambasador al SUA la ONU

Trump a numit un nou ambasador al SUA la ONUDonald Trump. Sursa foto: Instagram
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că Tammy Bruce, purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat și fostă personalitate media, va prelua funcția de ambasador adjunct al SUA la ONU.

Trump o propune pe Tammy Bruce pentru funcția de ambasador la ONU

Într-o postare pe Truth Social, Trump a afirmat că Bruce, care lucrează la Departamentul de Stat al SUA de la preluarea mandatului în ianuarie, a făcut o „treabă fantastică” în această funcție.

„Am plăcerea să anunț că o nominalizez pe Tammy Bruce, o mare patriotă, personalitate a televiziunii și autoare de bestselleruri, în funcția de adjunct al reprezentantului Statelor Unite la Națiunile Unite, cu rangul de ambasador”, a scris acesta într-o postare pe Truth Social sâmbătă.

Trump a declarat că Bruce, care nu avea experiență în politica externă înainte de a fi numit purtător de cuvânt al Departamentului de Stat în ianuarie, „va reprezenta țara cu brio la Națiunile Unite”.

În calitate de purtător de cuvânt, ea a apărat deciziile de politică externă ale administrației Trump, de la politicile de deportare până la gestionarea războaielor din Ucraina și Gaza.

Cine este Tammy Bruce

Tammy Bruce, activistă feministă, a condus în anii ’90 filiala din Los Angeles a Organizației Naționale pentru Femei (NOW). Prezentatoare de radio, este cunoscută mai ales pentru poziția adoptată în cazul O. J. Simpson, fostul fotbalist american acuzat de uciderea fostei soții și a prietenei acesteia.

Tammy Bruce

Tammy Bruce. Sursa foto: Captură video X

Autoare a unei cărți despre „poliția gândirii” promovată de „stânga”, aceasta a apărut de mai multe ori la Fox News. În 2019, a început să prezinte propriul său show, „Get Tammy Bruce”, difuzat pe Fox Nation, platforma VOD a psotului TV.

Tammy Bruce trebuie confirmată în funcție de Senat, la fel ca superiorul său, Mike Waltz, fost consilier pentru securitate națională. Numirea acestuia la ONU a fost amânată din cauza opoziției unui senator republican, pe fondul scandalului „Signalgate”.

