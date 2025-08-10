EVZ Special Alaska - locul întâlnirii Putin-Trump - cumpărată de la ruși, pentru America, de un diplomat român







Statul Alaska este, în aceste zile, punctul de interes mondial, datorită întâlnirii dintre Vladimir Putin și Donald Trump. Puțini știu însă că diplomatul care a adus Alaska în granițele Statelor Unite este un român. Numele lui este George Pomuț - sau Pomutz, în istoria americană - și este consulul care a mediat, în 1867, tranzacția dintre Imperiul Țarist și Statele Unite, pentru cumpărarea statului Alaska.

Pe 30 martie 1867, Statele Unite și Imperiul Țarist au semnat Tratatul de Cesiune prin care Alaska a trecut definitiv sub steagul american.

America a cumpărat Alaska pentru doar 7,2 milioane de dolari – echivalentul a doi cenți pe acru, la acea vreme. Cel care a mediat acest moment istoric pentru Statele Unite este un personaj aproape necunoscut în România: generalul George Pomuț.

Din poziția de consul general la Sankt Petersburg, Pomuț a fost omul-cheie care a întreținut relațiile diplomatice și a creat puntea de încredere între Washington și curtea țarului Alexandru al II-lea. Deși negocierile oficiale erau conduse de William H. Seward și Eduard de Stoeckl, Pomuț a fost intermediarul fără de care acordul nu s-ar fi încheiat în termeni atât favorabili SUA.

Pomuț s-a născut pe teritoriul actual al Ungariei, la Gyla, în comitatul Bekes. Părinții săi, Ioan și Victoria Pomuț proveneau din zona Săcele, Brașov. De acolo, bunicul lui, Dinică Pomuț ar fi pornit spre actualul teritoriu al Ungariei. Data de naștere a lui George Pomuț este 31 mai 1818.

El a devenit magistrat și chiar avocat înainte de a împlini 30 de ani, în mai 1848. În primăvara aceluiași an devine ofițer în Armata Revoluționară Maghiară a lui Kossuth Lajos, în trupele de honvezi. Își făcuse studiile militare în Austria și Franța. A fost secretar al comandantului Fortului Komarom, pe numele său Uhazy, avansând la rangul de căpitan.

A emigrat în SUA, unde a primit cetățenia americană la 15 martie 1855. Pentru că avea studii militare și experiența războiului din 1848-1849, participă în Războiul Civil American. El se remarcă în bătăliile de la Shiloh, Corinth, Vicksburg, Atlanta și Savannah. La finalul războiului, colonelul Pomuț a primit de la Senatul SUA gradul de general de brigadă.

În timpul Războiului Civil American (1861 - 1865), George Pomuț a luptat sub comanda celebrului general Ulysses Grant. El a fost inclus în marile grupuri de veterani ai războiului care a contribuit la consolidarea Uniunii.

La 16 februarie 1866, în timp ce era la reședința sa din Keokuk (Iowa), generalul Pomuț a primit numirea în funcția de consul al SUA, în capitala Rusiei. A ajuns la Sankt Petersburg, la recomandarea expresă a Președintelui SUA, Ulysses Grant.

Însă nu pentru performanțele sale militare a rămas în istoria SUA. De departe, cea mai mare realizare a generalului Pomuț a fost medierea, ca diplomat, a achiziționării teritoriului Alaska de către America, de la Imperiul Țarist. Actele s-au semnat la 30 martie 1867, dar SUA au intrat în Alaska la 18 octombrie 1867.

Summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programat pentru 15 august 2025, va avea loc în Alaska. Alegerea are implicații strategice, juridice și simbolice, în contextul războiului din Ucraina și al negocierilor pentru pace.

Guvernatorul statului Alaska, Mike Dunleavy, a subliniat pe platforma X importanța poziției strategice. El a menționat că Alaska este „situat la intersecția dintre America de Nord și Asia, cu Arctica la nord și Pacificul la sud”. În opinia sa, această amplasare o face crucială pentru apărarea națională a Statelor Unite și pentru securitatea energetică.

Prezența lui Vladimir Putin pe teritoriul american are o justificare juridică esențială: SUA nu recunosc jurisdicția Curții Penale Internaționale (CPI). Liderul rus nu riscă să fie arestat în baza mandatului emis de CPI, spre deosebire de ce s-ar întâmpla în majoritatea țărilor din Europa. Alegerea locației din SUA elimină acest risc și asigură o desfășurare fără presiuni externe, mai ales din partea statelor europene.