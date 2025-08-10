International Trump vrea să-l aducă pe Zelenski la discuțiile cu Putin: Are mare speranță







Donald Trump se pregătește pentru o întâlnire importantă pe 15 august în Alaska, unde va discuta cu președintele rus Vladimir Putin un posibil armistițiu în războiul din Ucraina. În cadrul acestor negocieri, există discuții privind o posibilă invitație adresată președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unor surse oficiale americane.

Casa Albă analizează încă dacă va invita efectiv pe Zelenski să participe la summit, însă un oficial american de rang înalt a afirmat că prezența liderului ucrainean este „absolut posibilă” și că există speranța ca această variantă să devină realitate.

„Toată lumea are mare speranță că acest lucru se va întâmpla”, a spus oficialul. Totuși, deocamdată nu există o confirmare oficială a unei astfel de invitații, iar discuțiile interne continuă.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a precizat că președintele Trump rămâne deschis unui summit în format trilateral, însă în prezent concentrarea este pe planificarea întâlnirii bilaterale dintre Trump și Putin, solicitată de liderul de la Kremlin.

Guvernul de la Kiev nu a oferit încă un răspuns oficial cu privire la o posibilă participare a lui Zelenski.

Întâlnirea programată are ca scop găsirea unei soluții diplomatice care să pună capăt conflictului din Ucraina, izbucnit în februarie 2022. În urmă cu câteva zile, trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a discutat direct cu Vladimir Putin la Moscova.

Președintele rus a respins ideea unui armistițiu imediat, dar a propus o serie de condiții pentru un acord de încetare a focului, care ar permite Rusiei să păstreze controlul asupra unor teritorii importante din Ucraina.

În replică, Volodimir Zelenski a subliniat cu fermitate că ucrainenii „nu își vor da pământul ocupanților”, manifestând o poziție clară împotriva concesiilor teritoriale. În același timp, Donald Trump a declarat că este posibil „un schimb de teritorii în beneficiul ambelor țări”, însă detaliile unui astfel de schimb nu au fost făcute publice.

Oficialii americani muncesc intens pentru a obține acordul guvernului de la Kiev și susținerea aliaților europeni față de acest potențial armistițiu, într-un context tensionat în care continuă luptele pe teren. Nu este clar dacă, în cazul în care Zelenski va fi invitat, cei doi lideri – Zelenski și Putin – vor participa efectiv la aceeași rundă de negocieri sau dacă discuțiile se vor desfășura separat.

Această inițiativă face parte dintr-un efort diplomatic amplu, menit să oprească conflictul care a provocat sute de mii de victime și o criză umanitară majoră în regiune, potrivit CNBC.