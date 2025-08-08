Sport Blatul făcut de liderii Europei cu Putin, descoperit. Câți bani a primit Rusia







UEFA a direcționat peste 10,8 milioane de euro în fonduri de solidaritate către cluburi din Rusia, deși acestea sunt suspendate din competițiile europene, în timp ce cinci cluburi din Ucraina nu au primit plăți similare, invocându-se „zona de operațiuni militare”.

O investigație The Guardian arată că UEFA a plătit mai mult de 10,8 milioane de euro cluburilor de fotbal din Rusia în cadrul fondurilor de solidaritate, chiar dacă acestea sunt interzise în competițiile internaționale de peste doi ani, în urma invaziei Ucrainei.

În același timp, cinci cluburi din Ucraina nu au primit plăți similare, motivul invocat fiind faptul că ar fi situate într-o „zonă de operațiuni militare”.

Potrivit UEFA, aceste plăți sunt destinate cluburilor care nu se califică în competițiile europene, cu scopul de a „menține echilibrul competitiv în primele ligi din Europa, în condițiile în care unele echipe primesc venituri suplimentare din participarea la competiții continentale”.

Deși echipele și naționala Rusiei sunt suspendate din februarie 2022, când președintele Vladimir Putin a ordonat invazia Ucrainei, UEFA a transferat următoarele sume către Federația Rusă de Fotbal, care are obligația de a le distribui cluburilor:

2022-2023: 3.305.000 €

2023-2024: 3.381.000 €

2024-2025: 4.224.000 €

2021-2022: 6.209.000 €

Pe 27 iulie, directorii a cinci cluburi din Ucraina i-au scris președintelui UEFA, Aleksander Čeferin, reclamând „o situație extraordinară” prin care plățile lor de solidaritate pentru sezoanele 2023-2024 și 2024-2025 au fost blocate.

Echipele afectate sunt:

Chornomorets Odesa

Real Pharma Odesa

IFC Metalurg Zaporizhzhia

FSC Phoenix Mariupol (oraș aflat sub ocupație)

FC Metalist 1925 Harkiv

Oficialii acestor cluburi au fost informați că obstacolul îl reprezintă „cerințe neclare” ale unei bănci din Elveția, legate de amplasarea geografică a cluburilor în „zona de operațiuni militare”.

În scrisoarea trimisă lui Čeferin, reprezentanții echipelor au contestat explicațiile primite:

„Formularea folosită în legătură cu ‘zona de operațiuni militare’ este complet neclară și nu corespunde realității. Zona de agresiune militară a Rusiei nu este o regiune specifică, ci întreaga Ucraină.”

Aceștia au subliniat și sacrificiul suporterilor:

„Mulți fani loiali au mers pe front din primele zile ale agresiunii și, din păcate, nu vor mai putea susține echipele pe stadion. În acest moment dificil, orice sprijin financiar ar ajuta cluburile să acopere cheltuieli care nu pot fi compensate din venituri.”

UEFA nu a oferit un răspuns public clar referitor la plățile făcute către cluburile rusești sau la blocajul celor ucrainene. Federația Rusă de Fotbal nu a fost suspendată din UEFA, menținându-și astfel prezența în structurile forului european.

Situația este cu atât mai controversată cu cât:

Polina Yumasheva , fosta soție a oligarhului Oleg Deripaska și fiica unui fost consilier al lui Putin, este membră în comitetul de guvernanță și conformitate UEFA.

În 2022, selecționerul Ucrainei, Oleksandr Petrakov , a fost amendat de UEFA după ce a declarat pentru The Guardian că ar fi gata să ia armele împotriva Rusiei.

În 2023, UEFA a încercat să reintroducă echipa U17 a Rusiei în competiții, dar a renunțat după opoziția publică a mai multor federații naționale, inclusiv Anglia.

Comitetul executiv al Federației Ucrainene de Fotbal a reclamat, într-o scrisoare din martie 2024, faptul că echipele ruse primesc în continuare puncte de coeficient UEFA pentru fiecare sezon de suspendare.

Aceste puncte corespund celui mai mic punctaj obținut de Rusia în ultimele cinci sezoane și influențează numărul de echipe pe care o țară îl poate înscrie în cupele europene, inclusiv în Liga Campionilor. Criticii susțin că această practică reduce efectul real al sancțiunilor.