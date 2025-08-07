International Putin și Trump, față în față. Întâlnirea care ar putea schimba jocul global







Putin ar putea avea o întâlnire cu președintele american Donald Trump în Emiratele Arabe Unite, potrivit declarațiilor recente ale consilierului diplomatic de la Kremlin. Discuțiile, care se anunță tensionate și decisive, vin în contextul conflictului din Ucraina și al unor noi inițiative diplomatice susținute de liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

Într-o declarație citată de agențiile ruse de presă, consilierul diplomatic Iuri Ușakov a anunțat joi că, „la propunerea părții americane”, s-a ajuns la un acord preliminar privind organizarea unei întrevederi între Putin și Trump „în zilele următoare”. Deși locația nu a fost confirmată oficial, președintele rus a sugerat că Emiratele Arabe Unite ar fi un loc potrivit, lăudându-l pe președintele EAU, Mohammed bin Zayed, drept „un prieten gata să faciliteze evenimentul”.

Putin a precizat însă că reuniunea depinde de îndeplinirea unor „condiții necesare” care, în prezent, nu sunt întrunite în totalitate. Cu toate acestea, Kremlinul consideră summitul o posibilitate reală și semnificativă pentru relansarea dialogului diplomatic ruso-american.

Emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, a vizitat recent Moscova, unde a fost primit de oficiali ruși. În urma întâlnirii, atât Trump, cât și Putin și-au exprimat disponibilitatea de a discuta față în față, într-un format care ar putea exclude structurile tradiționale precum ONU sau NATO.

Volodimir Zelenski a anunțat, la rândul său, că susține o eventuală întrevedere trilaterală. Potrivit lui Zelenski, o mediere directă între Putin și Trump „ar putea conduce la o pace durabilă”, deși scepticismul persistă în rândul aliaților occidentali.

În urma unei convorbiri telefonice avute miercuri cu președinte american Donald Trump, generată de recenta vizită a emisarului Steve Witkoff la Moscova, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat o serie de noi contacte diplomatice. Mai mulți lideri europeni au luat parte la discuțiile inițiale, iar pentru joi, liderul de la Kiev a programat consultări suplimentare cu șefii de stat din Germania, Franța și Italia.

Zelenski a precizat că vor avea loc și schimburi de informații la nivel de consilieri pe probleme de securitate națională, scopul fiind determinarea Rusiei să adopte măsuri clare în direcția încetării agresiunii militare, potrivit AFP.