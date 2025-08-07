Moldovenii, avertizați să evite sudul Franței. Incendii masive, drumuri blocate, pericol extrem

„Cetățenii moldoveni sunt îndemnați să renunțe la deplasări în sudul Franței, iar cei care se află sau tranzitează această regiune – să dea dovadă de prudență maximă”, se arată în comunicatul oficial al MAE.

Autostrada A9, principala arteră care leagă Franța de Spania – a fost complet închisă între Narbonne și Perpignan. Mai multe drumuri regionale și secundare au fost de asemenea blocate. Autoritățile franceze au interzis circulația în perimetrul afectat de flăcări.

MAE îndeamnă cetățenii moldoveni să urmărească alertele autorităților locale și să consulte site-ul cu informații actualizate: www.inforoute11.fr. Cei aflați în dificultate pot apela Consulatul General al Republicii Moldova la Nisa, la numărul de urgență +33 4 93 92 70 44. De asemenea la linia specială activată de Prefectura Aude: 09 70 80 90 40.

Incendiul a izbucnit luni seara în departamentul Aude, iar flăcările s-au extins rapid din cauza vântului puternic și a secetei extreme. Autoritățile franceze spun că este cel mai mare incendiu din această vară. Peste 11.000 de hectare de terenuri agricole, păduri și zone locuite au fost distruse.

Cel puțin nouă persoane au fost rănite – printre ele doi pompieri –, iar o persoană a decedat. Mii de gospodării au rămas fără electricitate, după ce incendiul a afectat liniile de înaltă tensiune. Zeci de locuințe și mașini au fost cuprinse de flăcări. Echipele de intervenție au evacuat mai multe localități din apropierea orașului Fabrezan.

Prefectura Aude a activat o celulă de criză și un Centru Operațional, iar președintele Emmanuel Macron a transmis un mesaj de solidaritate cu victimele și salvatorii. Meteorologii au emis alertă roșie de incendii pentru sud-vestul Franței, din cauza vântului și temperaturilor ridicate.

MAE de la Chișinău a emis o alertă de călătorie și pentru Portugalia, unde riscul de incendii de vegetație este considerat extrem de ridicat în perioada 4–7 august. Moldovenii sunt îndemnați să evite zonele împădurite și să consulte periodic sursele oficiale.