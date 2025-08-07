Social

Moldovenii, avertizați să evite sudul Franței. Incendii masive, drumuri blocate, pericol extrem

Moldovenii, avertizați să evite sudul Franței. Incendii masive, drumuri blocate, pericol extremSursa foto: francebleu.fr
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Cetățenii moldoveni sunt îndemnați să evite călătoriile în regiunea Aude din sudul Franței. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a emis o alertă de călătorie pentru sudul Franței, afectat de un incendiu de vegetație de proporții, care a devastat peste 11.000 de hectare în doar câteva ore.

„Cetățenii moldoveni sunt îndemnați să renunțe la deplasări în sudul Franței, iar cei care se află sau tranzitează această regiune – să dea dovadă de prudență maximă”, se arată în comunicatul oficial al MAE.

Drumuri blocate și circulație interzisă. Moldovenii pot apela Consulatul din Nisa

Autostrada A9, principala arteră care leagă Franța de Spania – a fost complet închisă între Narbonne și Perpignan. Mai multe drumuri regionale și secundare au fost de asemenea blocate. Autoritățile franceze au interzis circulația în perimetrul afectat de flăcări.

Sursa foto: Ministerul de Externe

MAE îndeamnă cetățenii moldoveni să urmărească alertele autorităților locale și să consulte site-ul cu informații actualizate: www.inforoute11.fr. Cei aflați în dificultate pot apela Consulatul General al Republicii Moldova la Nisa, la numărul de urgență +33 4 93 92 70 44. De asemenea la linia specială activată de Prefectura Aude: 09 70 80 90 40.

Un incendiu fără precedent: cel mai mare din Franța în vara 2025

Incendiul a izbucnit luni seara în departamentul Aude, iar flăcările s-au extins rapid din cauza vântului puternic și a secetei extreme. Autoritățile franceze spun că este cel mai mare incendiu din această vară. Peste 11.000 de hectare de terenuri agricole, păduri și zone locuite au fost distruse.

Motiv de panică în România. 20% din populație are probleme psihice
Motiv de panică în România. 20% din populație are probleme psihice
Identitatea digitală. Rețeaua ascunsă despre care puțini români știu
Identitatea digitală. Rețeaua ascunsă despre care puțini români știu

Cel puțin nouă persoane au fost rănite – printre ele doi pompieri –, iar o persoană a decedat. Mii de gospodării au rămas fără electricitate, după ce incendiul a afectat liniile de înaltă tensiune. Zeci de locuințe și mașini au fost cuprinse de flăcări. Echipele de intervenție au evacuat mai multe localități din apropierea orașului Fabrezan.

Sursa foto: francebleu.fr

 Macron: „Solidaritate cu pompierii și victimele”

Prefectura Aude a activat o celulă de criză și un Centru Operațional, iar președintele Emmanuel Macron a transmis un mesaj de solidaritate cu victimele și salvatorii. Meteorologii au emis alertă roșie de incendii pentru sud-vestul Franței, din cauza vântului și temperaturilor ridicate.

MAE de la Chișinău a emis o alertă de călătorie și pentru Portugalia, unde riscul de incendii de vegetație este considerat extrem de ridicat în perioada 4–7 august. Moldovenii sunt îndemnați să evite zonele împădurite și să consulte periodic sursele oficiale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:31 - Costi Ioniță pregătește o altă bombă. Cu ce artist international a fost surprins
17:22 - Pozele care au rămas în istorie. Întâlnirile lui Ion Iliescu cu Vladimir Putin și Jaques Chirac
17:15 - Doi stâlpi de lumină între munţi şi cer, Sfinţii Cuvioşi Paisie şi Cleopa de la Sihăstria
17:04 - Borcea nu are limită când e vorba de copii. Apartament de milioane pentru fiica lui
16:53 - UE schimbă strategia. Plafon dinamic pentru petrolul rusesc
16:40 - Motiv de panică în România. 20% din populație are probleme psihice

Proiecte speciale