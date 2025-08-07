International Susținut de liderii Europei, Zelenski cere o întâlnire cu Putin







Președintele Volodimir Zelenski afirmă că o întâlnire directă cu Vladimir Putin este esențială pentru pacea durabilă în Ucraina. Declarația vine în contextul eforturilor diplomatice accelerate și al implicării președintelui american Donald Trump.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reiterat joi, 7 august, că o întrevedere directă cu omologul său rus Vladimir Putin reprezintă o „prioritate foarte clară”. Liderul ucrainean subliniază că discuțiile la nivel de șefi de stat pot contribui decisiv la identificarea unor soluții autentice pentru oprirea războiului.

„Noi am repetat, în Ucraina, în mai multe rânduri, că o căutare a unor soluții veritabile poate fi cu adevărat eficientă la nivel de lideri”, a scris Zelenski pe rețelele de socializare.

Declarația vine în contextul unei intensificări diplomatice fără precedent, în condițiile în care Rusia este somată de Statele Unite să pună capăt agresiunii militare până la finalul acestei săptămâni.

Președintele Ucrainei a mai precizat că urmează să poarte discuții joi cu cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul italian Giorgia Meloni.

Scopul acestor convorbiri este, potrivit liderului de la Kiev, realizarea unor „progrese reale pe calea păcii” și garantarea „independenței Ucrainei în orice circumstanțe”.

„Vor avea loc de asemenea comunicări la nivel de consilieri în domeniul securității naționale”, a adăugat Zelenski, menționând că obiectivul este de a exercita presiuni asupra Rusiei „să ia măsuri concrete pentru a-și pune capăt agresiunii”.

Potrivit agenției France Presse (AFP), această ofensivă diplomatică survine la doar două zile înaintea expirării ultimatumului emis de administrația președintelui Donald Trump, care a cerut Rusiei să oprească acțiunile militare din Ucraina.

În acest context, Donald Trump a declarat miercuri că o întâlnire „foarte curând” cu Vladimir Putin este luată în calcul. Mai mult, presa americană – inclusiv The Washington Post și CBS News – scrie că Trump intenționează să se întâlnească personal cu liderul de la Kremlin, înainte de a participa la o discuție în trei, care să-l includă și pe Volodimir Zelenski.

Confirmarea din partea Moscovei nu a întârziat. Kremlinul a anunțat joi că o întrevedere între Vladimir Putin și Donald Trump va avea loc „în zilele următoare”. Detaliile concrete nu au fost făcute publice, dar surse diplomatice citate de AFP sugerează că reuniunea ar putea avea loc într-o capitală europeană.

În paralel, Volodimir Zelenski a discutat telefonic cu Donald Trump, în urma vizitei la Moscova a emisarului american Steve Witkoff. Potrivit aceleiași surse, mai mulți lideri europeni au luat parte la această convorbire.

Poziția exprimată public de Zelenski vine pe fondul eforturilor Ucrainei de a convinge partenerii occidentali că o soluție diplomatică nu trebuie exclusă, atât timp cât respectă suveranitatea și integritatea teritorială a țării.

Președintele ucrainean insistă asupra necesității unei păci „cu adevărat durabile” și a reafirmat că este dispus să se așeze la masa negocierilor „dacă aceasta aduce rezultate concrete și nu cedări”.