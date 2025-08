Zelenski cere SUA să intensifice presiunile asupra Rusiei, după vizita emisarului lui Trump la Moscova

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut miercuri un apel ferm către Statele Unite, solicitând intensificarea presiunilor asupra Rusiei pentru a forța încetarea războiului din Ucraina.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut miercuri un apel ferm către Statele Unite, solicitând intensificarea presiunilor asupra Rusiei pentru a forța încetarea războiului din Ucraina. Solicitarea vine în contextul în care emisarul american Steve Witkoff se află la Moscova pentru discuții cu oficialii ruși.

Witkoff, un important investitor imobiliar și apropiat al fostului președinte Donald Trump, a fost primit de Kirill Dmitriev, reprezentant special al liderului rus Vladimir Putin. Vizita are loc cu doar două zile înainte de expirarea ultimatumului transmis de Trump Kremlinului.

Pe rețelele de socializare, Volodimir Zelenski a subliniat nevoia de acțiuni coordonate și ferme din partea aliaților occidentali. „Este foarte important să se consolideze toate pârghiile de care dispun Statele Unite, Europa şi G7 împotriva Rusiei”, a transmis liderul ucrainean.

El a avertizat că Moscova nu va renunța voluntar la agresiune fără o presiune internațională semnificativă. „Kremlinul nu va căuta cu adevărat să pună capăt războiului decât atunci când va simţi suficiente presiuni”, a afirmat Zelenski, repetând acest mesaj ca o concluzie fermă în fața ezitărilor occidentale.

I had a very good conversation with @SecGenNATO Mark Rutte.

In two days, we have over one billion dollars from our European NATO partners for the purchase of American weapons. This is evidence that NSATU is working, and the decisions of the NATO Summit in The Hague are being… pic.twitter.com/BHowY3UoWy

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2025