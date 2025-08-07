International Kremlin a confirmat că Putin urmează să aibă o întâlnire cu Trump







Președintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească „în zilele următoare” cu omologul său american Donald Trump, după discuții preliminare purtate cu emisarul SUA, Steve Witkoff. Anunțul a fost făcut oficial de Kremlin.

Kremlinul a anunțat joi, 7 august 2025, că președintele rus Vladimir Putin va avea o întâlnire bilaterală cu liderul american Donald Trump, în perioada imediat următoare. Declarația a fost făcută de Iuri Ușakov, consilierul diplomatic al lui Putin, și a fost preluată de agențiile de presă ruse, potrivit AFP.

Discuțiile pentru organizarea acestui summit au fost demarate după o întâlnire care a avut loc miercuri, între Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff, un apropiat al președintelui SUA.

„La propunerea părții americane, s-a încheiat un acord în vederea organizării unei reuniuni bilaterale la cel mai înalt nivel în zilele următoare, adică o întâlnire între președintele Vladimir Putin și Donald Trump”, a declarat Iuri Ușakov, citat de agențiile ruse.

Deși data aproximativă a întâlnirii a fost comunicată public, Kremlinul nu a oferit detalii privind locul în care se va desfășura summitul. Iuri Ușakov a precizat doar că pregătirile pentru această reuniune sunt în desfășurare și că discuțiile vizează o agendă comună.

Este de așteptat ca întâlnirea să abordeze subiecte cheie precum războiul din Ucraina, securitatea regională, relațiile bilaterale și sancțiunile internaționale.

În paralel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat public apelul său pentru o întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și Statele Unite.

„O întâlnire la nivel de lideri este o prioritate foarte clară și poate conduce la o pace cu adevărat durabilă”, a declarat Zelenski, cu doar câteva minute înainte de confirmarea summitului Putin–Trump.

Cu toate acestea, consilierul Iuri Ușakov a subliniat că Rusia nu a răspuns încă oficial propunerii americane privind o întâlnire trilaterală, care să includă și Ucraina.

Donald Trump, actualul președinte al Statelor Unite, a declarat miercuri că este „deschis” unei întrevederi cu liderul rus. Informația a fost confirmată de surse apropiate Casei Albe și preluată ulterior de presa rusă.

Potrivit acelorași surse, întâlnirea ar putea avea loc în decursul săptămânilor următoare, dar Kremlinul afirmă că evenimentul se va desfășura mai curând, „în zilele următoare”.

Acest summit vine pe fondul intensificării tensiunilor geopolitice și al apelurilor internaționale pentru dezescaladarea conflictului din Ucraina.

Deși întâlnirea bilaterală Putin–Trump pare iminentă, nu este clar dacă formatul discuțiilor va rămâne exclusiv bilateral, sau dacă va evolua către o trilaterală care să includă și Ucraina.

Volodimir Zelenski insistă de mai multe săptămâni asupra necesității unei conferințe în trei, în ideea că doar printr-un dialog direct între toți actorii implicați se poate ajunge la o soluție de pace.