International Rubio despre o întrevedere Trump-Putin: Încă mai avem multe lucruri de făcut







Secretarul de stat american, Marco Rubio, a transmis miercuri că o eventuală întrevedere între președintele SUA, Donald Trump, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, nu este deocamdată la orizont, în ciuda semnalelor recente privind dorința Casei Albe de a avansa în direcția unui dialog direct privind conflictul din Ucraina.

„Astăzi a fost o zi bună, dar avem încă mult de lucru. Există încă o mulţime de obstacole de depăşit şi sperăm să facem acest lucru în următoarele zile şi ore, poate săptămâni”, a declarat șeful diplomaţiei americane.

Declarațiile vin într-un context în care președintele Trump s-a arătat „deschis” ideii unei întâlniri atât cu Vladimir Putin, cât și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, o poziție confirmată și de Casa Albă.

Potrivit presei americane, liderul de la Washington ar fi discutat deja cu parteneri europeni despre posibilitatea unor astfel de discuții la nivel înalt, chiar din săptămâna următoare.

Tonul mai reținut al lui Rubio pare să indice că administrația americană nu consideră că sunt întrunite toate condițiile necesare pentru o astfel de întâlnire. El a subliniat că diplomația mai are pași esențiali de făcut și că se vor purta noi discuții cu partenerii europeni și autoritățile de la Kiev înainte de orice decizie finală.

Între timp, Steve Witkoff, trimisul special al președintelui Trump, a avut o întrevedere recentă la Moscova cu Vladimir Putin, considerată de ambele părți „constructivă”. Întâlnirea a avut loc în contextul apropierii termenului-limită impus de SUA Rusiei pentru a face progrese concrete în direcția încheierii războiului din Ucraina.

„Președintele este hotărât să contribuie la încheierea acestui conflict”, a afirmat Rubio, adăugând că orice inițiativă diplomatică va necesita o coordonare strânsă cu aliații europeni și cu Ucraina.

Chiar dacă scenariul unei întâlniri la vârf nu este exclus, oficialul american a avertizat că o astfel de mișcare implică „o serie de pași pregătitori absolut necesari”. Până când aceștia vor fi realizați, perspectivele unei întâlniri directe rămân, cel puțin pentru moment, incerte.