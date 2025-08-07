International Cedează Putin? Ce a reușit să facă emisarul lui Trump







Președintele american Donald Trump a calificat drept „foarte productivă” întâlnirea dintre trimisul său special și Vladimir Putin. Progresul înregistrat ar putea influența deciziile privind impunerea unor sancțiuni secundare împotriva Rusiei, în contextul războiului din Ucraina.

Președintele american Donald Trump a anunțat luni, pe platforma Truth Social, că întâlnirea dintre Stephen Whitkoff, trimisul său special, și președintele rus Vladimir Putin a fost „foarte productivă”.

„S-au făcut progrese semnificative”, a scris liderul de la Casa Albă, fără a oferi detalii suplimentare despre discuțiile purtate.

După întâlnirea de la Moscova, Trump a transmis că i-a informat pe câțiva dintre aliații europeni ai SUA în legătură cu rezultatul discuțiilor.

„Toată lumea este de acord că acest război trebuie să se încheie și vom lucra la el în zilele și săptămânile următoare. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei probleme!”, a adăugat președintele american în mesajul său public.

Cu puțin timp înainte de publicarea mesajului, Donald Trump a avut o conversație telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unor surse diplomatice.

Ulterior, Zelenski a făcut referire la această convorbire în discursul său de seară, afirmând că Rusia pare mai deschisă ideii de încetare a focului.

„Se pare că Rusia este acum mai înclinată spre o încetare a focului, presiunea asupra lor funcționează. Dar principalul lucru este că nu înșeală în detaliu – nici pe noi, nici pe Statele Unite”, a declarat Zelenski.

Potrivit agențiilor de presă internaționale, Stephen Whitkoff a ajuns în dimineața zilei de 6 august la Moscova, unde a avut o întâlnire de aproximativ trei ore cu Vladimir Putin.

La finalul întrevederii, niciunul dintre participanți nu a oferit declarații publice. Cu toate acestea, Yuri Ushakov, consilier prezidențial al Kremlinului, a comentat că au fost schimbate „câteva semnale”, dar s-a abținut de la detalii suplimentare.

Un oficial american, citat de The New York Times, a confirmat că întrevederea dintre Putin și Whitkoff „a decurs bine”.

Potrivit aceleiași surse, Rusia ar dori să continue negocierile cu administrația Trump, în pofida contextului tensionat și al sancțiunilor economice în vigoare.

Vizita lui Whitkoff la Moscova are loc cu doar câteva zile înainte de expirarea ultimatumului impus de Donald Trump Rusiei.

Președintele american a transmis recent că, în lipsa unei opriri complete a ostilităților până pe 8 august, va impune sancțiuni secundare dure.