International Donald Tusk: Înghețarea conflictului din Ucraina, o posibilitate tot mai reală







Premierul polonez Donald Tusk a sugerat vineri că o „înghețare” a războiului din Ucraina ar putea fi iminentă, în timp ce oficialii de la Casa Albă și Kremlin avansează negocieri pentru organizarea unui summit la cel mai înalt nivel între Donald Trump și Vladimir Putin în următoarele zile.

Declarațiile lui Tusk au fost făcute după o discuție cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a purtat recent convorbiri cu Trump și cu lideri europeni. În acest context, Casa Albă încearcă să medieze o soluție care să pună capăt conflictului ce durează deja peste trei ani și jumătate.

„Există anumite semnale, și avem, de asemenea, o intuiție, că poate o înghețare a conflictului — nu vreau să spun sfârșitul, dar o înghețare a conflictului — este mai aproape decât mai departe”, a afirmat Tusk în cadrul unei conferințe de presă, adăugând că „există speranțe pentru acest lucru”.

Potrivit lui Tusk, Zelenski rămâne „foarte precaut, dar optimist” în privința unei posibile încetări a focului. De asemenea, Ucraina dorește ca Polonia și alte state europene să fie implicate în organizarea unui armistițiu și în negocierile pentru un eventual acord de pace.

Donald Trump și-a exprimat disponibilitatea de a se întâlni față în față cu Vladimir Putin fără condiții prealabile, inclusiv să faciliteze negocieri directe între Putin și Zelenski. Această poziție a stârnit îngrijorări că Ucraina ar putea fi marginalizată în cadrul discuțiilor privind o încetare a ostilităților.

Surse Bloomberg au precizat că acordul discutat ar putea oficializa controlul rusesc asupra unor teritorii ocupate, în special în regiunile Herson și Zaporojie, unde liniile frontului ar rămâne „înghețate”. Deși Kremlinul revendică patru regiuni ucrainene în totalitate, o parte importantă a acestor zone continuă să fie sub controlul autorităților de la Kiev.

Negocierile dintre oficialii americani și ruși vizează o înțelegere în care Rusia să oprească ofensiva în schimbul unor concesii teritoriale. Totuși, această propunere este extrem de delicată din punct de vedere politic în Ucraina.

În reacție, Zelenski a continuat discuțiile cu lideri europeni-cheie, precum cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron, care au rol de intermediari în relația cu Trump.

Într-o declarație de joi din Biroul Oval, Trump a spus că „Putin nu trebuie să se întâlnească mai întâi cu Zelenski” pentru ca el să poată avea o întâlnire cu liderul rus, subliniind că „ei ar dori să se întâlnească cu mine și voi face tot ce pot pentru a opri uciderile”.

Pe de altă parte, Vladimir Putin a declarat că nu este pregătit să se întâlnească direct cu Zelenski, deși pregătirile pentru summitul său cu Trump continuă.

„Nu am nimic împotrivă în general, este posibil, dar trebuie create anumite condiții pentru acest lucru. Din păcate, suntem încă departe de a crea astfel de condiții”, a explicat președintele rus.