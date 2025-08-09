International Trump și Putin se vor întâlni în Alaska, săptămâna viitoare







Președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, se vor întâlni pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre războiul din Ucraina, potrivit BBC.

Trump a anunțat pe rețelele de socializare întâlnirea programată pentru 15 august, iar ulterior un purtător de cuvânt al Kremlinului a confirmat evenimentul, afirmând că locația este „destul de logică”, ținând cont de proximitatea relativă a Alaskăi față de Rusia.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că Trump a fost invitat în Rusia pentru un posibil al doilea summit.

Anunțul despre întâlnire a fost făcut la câteva ore după ce liderul de la Casa Albă a afirmat că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze din teritoriu pentru a pune capăt războiului, început în februarie 2022 odată cu invazia pe scară largă a Rusiei.

„Vă uitați la un teritoriu pentru care s-a luptat timp de trei ani și jumătate, în care au murit mulți ruși. Au murit mulți ucraineni. Este foarte complicat. Vom recupera o parte, vom schimba o parte. Vor avea loc unele schimburi de teritorii, în beneficiul ambelor părți”, a declarat Trump vineri, la Casa Albă.

Președintele SUA nu a oferit detalii suplimentare cu privire la modul în care ar arăta această propunere.

Președintele american, care a promis în repetate rânduri că va pune capăt războiului din Ucraina, a vorbit de mai multe ori la telefon cu omologul său rus în ultimele luni, însă nu s-au mai întâlnit personal de la întoarcerea sa la Casa Albă.

Întâlnirea din august va fi prima între cei doi lideri după cea din iunie 2019, desfășurată în Japonia, la un an de la summitul de la Helsinki, unde Trump a adoptat un ton vizibil conciliant față de liderul de la Kremlin.

Putin nu a mai vizitat Statele Unite din 2015, în timpul preşedinţiei lui Barack Obama.